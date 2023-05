Familienidyll unweit vom Massenmord der Nazis: Jonathan Glazers "The Zone of Interest"





Spielt Leonardo DiCaprio an die Wand: Lily Gladstone in Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon"

Die Kritiker legen sich fest: MitAuschwitz-Film "The Zone of Interest" (lose basierend auf dem gleichnamigen, aber eher kritisch aufgenommenen Roman des vor wenigen Tagen verstorbenen Schriftstellers) und"Kuru Otlar Üstüne" liefen im-Wettbewerb nun zwei der aussichtsreichsten Kandidaten auf eine Auszeichnung. Tim Caspar Boehme bespricht in derbeide Filme: Glazers Wettbewerbsbeitrag über den von Spießigkeiten und Routinen durchsetztenin direkter Nachbarschaft zum Vernichtungslager, das nie in den Bildkader rückt, "ist ein auf kalte Weise böser Film. Das Grauen, von dem er erzählt, drängt im vermeintlich normalen Leben der Familie Höß nie ganz an die Oberfläche. Es wirkt dadurch bloß noch."Mitunter "unglaublich" findet der sehr begeisterte-Kritiker Daniel Kothenschulte diesen Film: "Aus der 'Holocaust Fiction' hat Glazer das Fiktive weitgehend ausradiert. Die deutschen Dialoge, die Glazer mit den Schauspielerinnen und Schauspielern stattdessen entwickelte, wirken so authentisch wie die historischen Schauplätze. Sie rekonstruieren, von der es nur wenige Bilddokumente gibt." Durchaus provokant findet auch-Kritiker Andreas Busche diesen Film: Doch "diehat sich als Beschreibungsmuster für die dunkle Seite der Conditio humana inzwischen aber auch etwas abgenutzt." Allerdings kommt Busche "auch nicht umhin, Bewunderung für Glazers formale Strenge" zu empfinden, wie auch "für, die ihren spitzen Humor in ihren besten Rollen zum Frösteln bringen kann. Hier aber schlägt sie um in eine." Für die bespricht Maria Wiesner den Film.Außer Konkurrenz präsentiert das Festivaldreieinhalbstündige Apple-Produktion "Killers of the Flower Moon". Der Hollywood-Altmeister erzählt in seinem womöglich letzten Film auf Grundlage von David Granns Sachbuch "Das Verbrechen" von einer Mordserie an amerikanischen Ureinwohnern im Oklahoma der 1920er-Jahre - diese waren zu Geld gekommen, da sich unter ihrem Reservat unverhofftfanden. Scorsese ist "ein weiteres spätes Meisterwerk gelungen", freut sich Jan Küveler in der: "Wenn man so will, hat sich auch Scorsese auf seine alten Tage derzugewandt, erzählt nicht nur, wie so oft in seinen berühmtesten Filmen, eine Kriminalgeschichte als Milieustudie, sondern als Zeugnis, als Aufarbeitung, als."Mitundsind die beiden wichtigsten Schauspieler in Scorseses Schaffen hier erstmals vereint vor der Kamera zu sehen, wie sich alle Kritiker freuen - nur um umgehend zu bedauern, dass damit die eigentliche Schauspiel-Entdeckung des Films etwas ins Hintertreffen gerät: "Aus den Bildern dieses Films spricht", schreibt Anke Leweke hinter Bezahlschranke auf. "Er zeigt die Perspektive der Täter, doch sein emotionales Zentrum ist die Figur der Mollie, eine der Osage-Frauen. Auch bildlich: In den meisten Szenen mit der jungen Frau ist sie in der Bildmitte positioniert, aufrecht sitzend, beobachtend., eine Schauspielerin mit indigenen Wurzeln, verleiht der Figur der Mollie eine große Gravität." Weitere Besprechungen in NZZ und Tages-Anzeiger Abseits der Croisette besprochen werden der zehnte Teil der im Kino gezeigten Serie "Fast & Furious" ( BLZ ), die-Serie "From" ( Zeit ), die-Serie "Stumm" ( FAZ ), die-Serie "Silo" ( FAS ) und die aufgezeigte Doku-Serie "Juan Carlos. Liebe, Geld, Verrat" ( BLZ ).