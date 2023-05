Schwaben, die selbst oder deren Eltern nach Berlin umgezogen sind, sollten nicht nur in Berlin sondern auch bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und den Kommunalwahlen in Stuttgart wählen dürfen. Alles andere wäre Rassismus. - Ruud Koopmans (@Ruud_Koop_mans) May 19, 2023

Eine Art, von Politologengenannt, hat Tayyip Erdogan erneut reüssieren lassen, analysiert Jürgen Gottschlich in der, und dabei sei vor allem derunterschätzt worden. "Erdogan geriert sich als der wahre Führer des sunnitischen Islam." Er "hat Istanbul zum Zentrum dergemacht, die gerade jetzt, wo sich abzeichnet, dass der syrische Diktatorseine Macht wieder konsolidieren kann, für ihre Basis in Istanbul kämpfen. Aber nicht nur die Muslimbrüder haben für eine Wiederwahl Erdogans getrommelt, von denim Osten bis zu diversenim Westen haben alle zu Erdogans Wahl aufgerufen. Für seine Anhänger in der Türkei ein klares Zeichen, dass ihr 'Reis' tatsächlich der Führer der islamischen Welt ist.", Romancier und Präsident der Schriftstellervereinigung PEN International, will sich im Gespräch mit Uli Kreikebaum von derseinen Optimismus bewahren und hofft, dass die Opposition im zweiten Wahlgang noch siegen kann. Er macht sich allerdings keine Illusionen: "Es würde viele Jahre dauern, bisund demokratische Verhältnisse wiederhergestellt wären - Kilicdaroglu stünde im Falle eines Wahlsieges eine sehr starke Opposition samt einer Mehrheit im Parlament gegenüber - über Jahre gesicherte politische Verhältnisse, die zu einer nachhaltigen Demokratisierung führen würden, wären aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich. Wenn Erdogan gewinnen würde, könnte er auch nicht in Ruhe weiterregieren: Dazu ist die Gesellschaft."Warum es bei der Wahl ging, resümiert, Geschäftsführerin der Kulturorganisation Anadolu Kültür in Istanbul, in einem bewegenden Artikel für dieHier ein kleiner Auszug: "Die Rückkehr meinerin ihren Beruf, die ihre Jobs verloren, weil sie die 'Erklärung für den Frieden' unterzeichnet hatten, die Rückkehraus dem Ausland: Auch dies hing von dieser Wahl ab - ebenso die Rückkehr der Türkei in die, die Frauen vor männlicher Gewalt schützt. Und dann hofften wir auf das Ende der Hassreden, der Diskriminierung von, sowie insgesamt darauf, dass junge Menschen ihre Zukunft hier suchen, und nicht im Ausland." Und natürlich ging es auch um den Gründer der Organisation, der seit sechs Jahren nach einem fabrizierten Urteil im Gefängnis sitzt.Die Ampelkoalition hat ein neuesbeschlossen, das deutlich auch auf die Gewinnung neuer Arbeitskräfte zu zielen scheint. Einbürgerungen sollen schon nach fünf, ja drei Jahren möglich werden, wenn die Personen Arbeit haben und Deutsch lernen, berichtet etwa Hans Monath im-Aufmacher Außerdem "will die Ampelkoalition den Grundsatz aufgeben, dass einezu vermeiden sei. Migrantinnen und Migranten dürfen demnach auch nach der Einbürgerung ihre bisherige Staatsangehörigkeit behalten, damit sie die Verbindung zu ihrem Herkunftsland nicht aufgeben müssen. In der Praxis sei das Prinzip ohnehin nicht mehr angewendet worden, heißt es."Das mit dersorgt auf Twitter jetzt schon für Diskussionen: