Nachdem der nigerianische Staatspräsidentkurz vor Amtsende die Eigentumsrechte sämtlicherdem Oba von Benin übertragen hat, sah die Ethnologinam Samstag in derdie Rückgabe der Benin-Bronzen an das nigerianische Volk kläglich gescheitert ( unser Resümee ). Heute widerspricht Jörg Häntzschel in der: Was die Nigerianer mit den zurückgegebenen Artefakten machen, sei. Und auch deutsche Museumspolitiker wie Barbara Plankensteiner, Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum, oder Andreas Görgen, rechte Hand von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, sind "sehr zuversichtlich, dass man einefindet". Ob es wirklich so einfach ist? "In Deutschland wird man sich nicht leichttun damit, diese Sicht zu akzeptieren", ahnt Häntzschel. "Als unser eigener Oba,, große Teile des früheren Familienbesitzes der Hohenzollern vom Staat zurückforderte, war die Empörung groß." Doch Kwame Opoku, ehemaliger juristischer Berater der UN, beruhigt ihn: "Anders als viele in Europa dächten, würde der Obamit dem restituierten Kulturerbe umgehen als die Regierung, so Opoku: 'Wenn die Regierung das Recht hätte, würde sie- an Europäer. Die Leute in der NCMM kommen teils von ethnischen Gruppen, die keinen Wert auf diese Werke legen,.'"Ganz so milde ist Andreas Kilbs Blick auf die Sache in dernicht: "Der entscheidende Unterschied zwischen einem Palast und einem Museum liegt in der. Ein Museum ist öffentlich, ein Palast privat. In ein Museum gelangt man mit einer Eintrittskarte, in einen Palast mit einer Einladung." Der Oba wolle mit seiner Reprivatierung der Bronzen auch einedurchsetzen: "Von derdes Königreichs Benin, das in der frühen Neuzeit ein besonders erfolgreicher Räuberstaat unter anderen, weniger erfolgreichen war, weil es unter anderem vomprofitierte und die von den Portugiesen erworbenen Waffen für seine Kriegszüge nutzen konnte, ist in diesem historischen Narrativ kaum die Rede. Auch überdie noch im Jahr 1897, zum Zeitpunkt der britischen Militärexpedition, welche die Unabhängigkeit des Königreichs beendete, gang und gäbe waren, erfährt man darin wenig."Der Grünen-Politikerhat Hauser-Schäublin derweil für ihre "rückwärtsgewandte Herangehensweise" kritisiert, berichtet Hannelore Crolly in der. Und "auch die SPD-Fraktion ist überzeugt: 'Wenn Restitution und Repatriierungerfolgen sollen, dann können wir uns den gesamten Prozess letztlich sparen', so der kultur- und medienpolitische Sprecher. Er plädierte für das Prinzip 'Kontrolle abgeben'. Eine Haltung dersei angebracht. 'Rückgabe von Raubkunstan die betroffenen Staaten und Herkunftsstaaten wäre Fortschreibung des Kolonialismus mit anderen Mitteln.' Selbst wenn Objektewürden, 'müssen wir das gefälligst ertragen'."Die nigerianische Entscheidung macht "noch deutlicher,Deutschlands Traum für die Benin-Bronzen in Nigeria war", kommentiert Swantje Karich in der: "Ein bereitsstaatliches Museum, das Edo Museum of West African Art (EMOWAA) von Star-Architekt David Adjaye, sollte in der Hauptstadt des Bundesstaates Edo, Benin City, die' präsentieren. ... Davon spricht schon länger niemand mehr. Man konnte zusehen, wie sich das EMOWAA als offenes Haus des Volkes auflöste und zurwurde."Es "dürfte nun nicht mehr gewährleistet sein, dass die nach Nigeria restituierten Kunstschätze auch tatsächlich dergemacht werden", fürchtet Roman Bucheli in der. "Auch dieses Versprechen gehörte zu den, als die Übergabe im vergangenen Dezember in Abuja gefeiert wurde. Die Rückführung sei die Grundlage für die Auseinandersetzung der nigerianischen Bevölkerung mit ihrem eigenen kulturellen Erbe. In Nigeria hat die vom Präsidenten dekretierte Eigentumsübertragung an das Königshaus in Benin City kaum für Aufsehen gesorgt."hat sich gestern in reinem Statement zum Thema geäußert, meldet Susanne Lenz in der: "Wir werden gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt klären, was diese Maßnahme des scheidenden Präsidenten zu bedeuten hat."