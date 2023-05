Die königlichen Krönungsspiele sind eröffnet. Die Medien geben sich Mühe, das Spektakel nicht an sich vorbei ziehen zu lassen, aber republikanische Würde zu bewahren. Selbst Marina Hyde, die spitzeste Zunge der-Kolumnisten, wird ein bisschen ernst : "In einem Gespräch mit Ben Pimlott, dem Biografen von Elizabeth II., nannte Prinzessin Margaret die Krönung von 1953 einen 'Phönixmoment', in dem alles aus der Asche der unmittelbaren Nachkriegszeit auferstanden sei. Der gegenwärtige Moment ist ganz klar ein anderer: Die Krönung wird nicht Teil einer allgemeinen Erneuerung und des Optimismus empfunden, und der neue Herrscher ist nicht das vergoldete Boot, das von einer steigenden Flut gehoben wird. Stattdessen ist es eine, in derhäufig als das Letzte genannt wird, was wir noch ohnegleichen tun. Bis 2024 wird der durchschnittliche britische Haushalt einen niedrigeren Lebensstandard haben als der durchschnittliche Haushalt in Slowenien. Bis 2030 werden wir hinter Polen zurückgefallen sein. Aber werden diese Länder auch solche weltberühmten königlichen Schauspiele veranstalten? Nein, das werden sie nicht., auch wenn es in einem Spiel ist, das nur noch wenige andere Länder zu spielen scheinen."Auch wenn die Macht der britischen Krone in klarem Missverhältnis zu dem Krönungsspektakel stehe, sieht Stefan Kornelius in derdurchaus Sinn in dem, den sich die Briten da leisten: "Es ist vor allem die britische Krone, welche die Einheit des eigentlich zutiefst föderalen und spaltungsanfälligen Landes sichert." Michael Neudecker trägt ebenfalls in derdie Recherchen britischer Medien zusammen: "Das Gesamtvermögen von Charles, inklusiveund dergleichen, schätzt der Guardian auf. Die konservativekam in ihrer neuesten Schätzung auf weniger, nämlich 600 Millionen Pfund, aber immer noch auf fast das Doppelte wie bei seiner Mutter."In derbeleuchtet Patrick Bahners dievor einem eschatologischen Horizont: "Diese heilsgeschichtliche Dimension der Zeremonie wird in Westminster heute durch eine erstaunliche Innovation betont werden, die einen bei weltlicher Betrachtungwiederholt. Die Könige von Frankreich wurden mit einem Öl gesalbt, das ein Engel dem ersten getauften Frankenkönig Chlodwig gespendet haben soll. Mit der direkten himmlischen Autorisierung machten sie sich von Kaisern und Päpsten gleichermaßen unabhängig."