Inwerden proukrainische Aktivisten immer wieder Zielscheibe serbischer Nationalisten, berichtet Philine Bickhardt in der. Und ein großer Teil der Gesellschaft unterstützt sie darin: "Dabei geht es teils widersprüchlich zu: Einerseits wird in Serbien stets einebeschworen. So hätten die Russen den Serben in manch schwerer Stunde beigestanden. Interessanterweise spielt indes Serbien für die russische Geschichtspolitik überhaupt keine Rolle. Progressive Kräfte in Belgrad machen dieser Tage oft den Scherz, in Russland würde man Serbien, so wenig wisse man über das Land. Es ist die einseitige Liebe eines großen Teils der serbischen Gesellschaft:der Serben würde lieber ein Bündnis mit Russland als mit der EU eingehen. Seit 2012 ist Serbien offiziell EU-Beitrittskandidat, Präsident Vučić schlingert seit Jahren zwischen Ost und West hin und her. Von der beschworenen historisch-kulturellen Nähe zu Russland kann kaum die Rede sein: Serbisch-russische Beziehungen waren im 20. Jahrhundert nahezu nicht existent." Da war Tito vor.Die derzeitist eine Polit-Talkshow mit dem Titel "Acik Mikrofon", berichtet Büşra Delikaya im, Politiker treffen hier auf Jugendliche. Die Talk Show wird moderiert von dem Entertainer, der aus "seiner offen nationalistischen Haltung keinen Hehl macht": "Ein Blick in die Sendung genügt, um einen Eindruck davon zu bekommen, was die Jugendlichen im Land bewegt. Es sind wiederkehrende Fragen, oft die gleichen Themen: Inflation, Bildung,. Schlagworte, die das Land und das Leben der Generation Z prägen. Gesprächsstoff gibt es jedenfalls genug. In wirtschaftspolitischen Fragen sind sich junge Menschen oft einig. Dann sind sie kritisch, fordern die Politiker heraus, verlangen Antworten und glaubwürdige Versprechen. Doch sobald es um rechtsnationalistische Haltungen,gegenüber Geflüchteten und Minderheiten wie Kurden oder Aleviten geht, werden vereinzelte kritische Stimmen im Publikum verhöhnt. Die Jugend in der Türkei ist skeptisch, aber auch politisch stark indoktriniert. Nationalismus wird in der Türkei als einegegenüber dem Vaterland verstanden."

"Ich halte nichts davon, verschiedene Forschungsgebiete gegeneinander auszuspielen", sagt die Historikerin, die einen der sechzehn Bände der Edition "Judenverfolgung 1933 bis 1945" herausgegeben hat, im Gespräch mit Harry Nutt () zur Debatte über die: "Die Beschäftigung mit den Kolonialverbrechen ist zweifellos wichtig, und es ist gar keine Frage, dass es in diesem Bereich großen Nachholbedarf gibt. Aber das macht die Auseinandersetzung mit dem Holocaust nicht überflüssig. Ich denke nicht, dass die Holocaustforschung die Erforschung der Kolonialverbrechenwürde. Die Zulässigkeit des Vergleichens steht ja auch gar nicht zur Debatte. Es gibt bestimmte Merkmale des Holocaust, die sich in der Form bisher nicht wiederholt haben. Gewiss gibt es auch Merkmale in den Kolonialverbrechen, die sehr besonders sind und einer weitergehenden Erforschung bedürfen. Ich kann nicht erkennen, warum es für das Interesse, genaue Forschung zu betreiben, einerder historischen Gewaltphänomene bedürfen sollte."In derblickt Helmut Mayer missmutig auf den Exzellenzcluster "Africa Multiple" an der, der die Tagung des an der Frankfurter Universität angesiedelten "Forschungszentrums Globaler Islam", auf der Boris Palmer neulich sein Schlechtestes gab, zum Anlass nahm, gleich das ganze Zentrum zu diskreditieren: "Fehlgriffe nüchtern festzuhalten, auch und gerade dann, wenn politische Konsequenzen gefordert werden, genügt nicht mehr. Tief sitzenderoder eben gleich 'weiße deutsche Nekropolitik'. ... Wir lesen das so, dass Bayreuth durchaus bereit ist, das Frankfurter Forschungszentrum zu übernehmen und politischzu lenken."

Gesellschaft

Wenn es um Israel oder um das Gedenken an den Holocaust gehe, hätten die Deutschen nichts als "schöne, leere Worte" parat, sagt der Historiker Michael Wolffsohn im epischen NZZ-Interview, in dem er auch sonst ordentlich gegen Deutschland austeilt. Grundsätzlich sei das Meinungsbild der Deutschen gegenüber Israel "kontinuierlich negativ", meint er und wirft auch Olaf Scholz vor, die "antiisraelische Haltung" der Achtundsechziger weiterzutragen: "Seit dem Sechstagekrieg von 1967, als Israel ums Überleben kämpfte, wurde die Staatsgründung von 1948, die auf den Uno-Beschluss erfolgte, als Kolonialismus bezeichnet. Und dann kommt eben hinzu, dass die Politiker egal welcher Parteien ihr Angebot stark der Nachfrage anpassen. Und eine Nachfrage in Deutschland in Bezug auf Israel gab es seit 1967, spätestens seit dem Jom-Kippur-Krieg von 1973 nicht. Die Achtundsechziger waren israelfeindlich eingestellt. Das kann man an allen Umfragen belegen, ich habe das systematisch erforscht. Hier lässt sich die Brücke von Olaf Scholz zurückschlagen zu 1973. Damals hatte die sozialliberale Brandt-Scheel-Regierung den USA die Genehmigung verweigert, Waffennachschub an Israel zu liefern, als Israel kurz vor der Auslöschung stand." Zudem sei "eine zunehmende Politisierung gerade in Bezug auf die Nahost-Wissenschaften festzustellen, es gibt Seilschaften, und Karrieren hängen davon ab. Wenn man das falsche Lied singt, dann kriegt man nicht das Brot."



In der FAZ wird es Eva Ladipo ganz schön unbehaglich angesichts der Tatsache, dass Frauen in der Politik vor allem am rechten Rand erfolgreich sind. Und das gilt nicht nur für die bekannten Namen wie die Amerikanerin Marjorie Taylor, die britische Innenministerin Suella Braverman, Frankreichs Marine Le Pen, Deutschlands Alice Weidel und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni: "Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen: In Finnland hat Riikka Purra gerade für ein spektakuläres Comeback ihrer rechtsnationalen Finnenpartei gesorgt. In Rumänien führt Adela Mirza die rechtsextreme Partei 'Die rechte Alternative' an. In Polen regierte Ministerpräsidentin Beata Szydło jahrelang für die nationalistische Partei 'Recht und Gerechtigkeit'. In Ungarn ist Katalin Novak Staatspräsidentin von Viktor Orbáns Gnaden. ... In Norwegen hat Siv Jensen die rechtspopulistische Fremskrittspartiet aufgewertet, in Dänemark gelang das Pia Kjærsgaard mit der Dänischen Volkspartei, in Holland Marjolein Faber mit der Freiheitspartei." Offenbar lohnt es sich für Frauen, "Politik gegen die eigene Identität zu betreiben. Es zahlt sich aus, die Widersprüche auszuhalten. Dafür, dass sie ihren Parteien als leibhaftige Schutzschilde gegen den Vorwurf dienen, frauenfeindlich oder rassistisch zu sein, werden sie mit bemerkenswert viel Macht und Einfluss belohnt."