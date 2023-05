Valentina Banci in Senecas "Fedra". Foto: Teatro della Pergola

Außerhalb Deutschlands scheinen Postdramatik, Immersion und "Extended Reality" keine Rolle zu spielen, staunt Simon Strauß in dernach einem Besuch im Teatro della Pergola in Florenz. Hier inszenierte Elena Sofia Ricci"Phaedra" ganz klassisch - mit "historischen Kostümen, melodischer Deklamation und expressiven Gesten". Strauß ist hin und weg: "als Phaedra ist mehr Amazone als Götterenkelin, eine Frau im Delirium, mit feuerrot gefärbten Haaren und einem flutblauen Kleid, das ihren mächtigen Oberkörper nur mühsam bedeckt. Es scheint, als ob der Kleiderstoff ihre Leidenschaft nur schwer in Zaum halten könnte, als ob die Libido gegen die äußeren Zwänge aufbegehrt und hervorbrechen will. Mitleid mit Phaedras Lust hat man hier in keinem Moment, im Gegenteil wirkt ihr Begehren von Beginn an angsteinflößend ... 'Check deine Privilegien' lautet gerade ein beliebter Schlachtruf im moralpolitischen Milieu. '' könnte man daraus machen und dem deutschsprachigen Theaterbetrieb zurufen. Denn wer weiß, ob sich nicht gerade jener, der sich für den Trendsetter hält, im europäischen Vergleich am Ende als ästhetischer Außenseiter herausstellt."In derberichtet Irina Rastorgujewa von einem Moskauer Prozess gegen die die Theaterregisseurinund die Dramatikerin, denen die Anklage Feminismus und andere "" vorwirft. Bei den Maifestspielen in Wiesbaden durfte dagegenin Verdis "Nabucco" brillieren, wie Judith von Sternburg in derratlos konstatiert : "Die Maifestspiele sollten in diesem Jahr besonders politisch werden, zu erleben war jetzt das Gegenteil. Kein Zueinander, sondern: draußen entrüstete Kriegsflüchtlinge, die vor den Kopf gestoßen worden sind, drinnen Festspielatmo pur. Mit so viel Zwischenjubel und Bravogeschrei, dass es eine Nummerngala wurde." In dererkennt Helmut Mauró auch eine gewisse Ironie an der Besetzung.Besprochen werdenOnline-Stück "Hinter den Zimmern" vom Kölner Schauspiel für den Gaming-Kanal Twitch ( Nachtkritik ),Abschiedsinszenierung "Das Ende vom Lied" am Grazer Schauspielhaus ( Nachtkritik ),Adaption von Thomas Vinterbergs "Fest" am Hans-Otto-Theater Potsdam ( Nachtkritik ), eine Aufführung von"Märchen vom Zaren Saltan" an der Opéra National du Rhin in Straßburg (), das Stück "Die Namenlosen" der Wiener Gruppe Nesterval im Brut Nordwest ( Standard ) sowie der Theaterparcours "Ganymed Bridge" in KHM und NHM in Wien ( Standard ).