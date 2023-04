In der beschreibt Inna Hartwich, wie sich in Russland unter der Devise "Bloß nicht aufmucken" eine Kultur vonbreit macht: "Jedes Aufmucken - und sei es nur ein kindliches Hinterfragen dessen, warum Zöpfe bei Mädchen im Kindergarten Pflicht sein sollen, oder ob nun wirklich jeder zum Schulausflug samt Kalaschnikow-Auseinandernehmen müsse - führt zur Vorführung undvor anderen. Es führt zum Bloßstellen, zum Aussortieren. Zur Ächtung von 'Verrätern', die angeblich das 'Normale' - das Traditionelle, das Einzigartige, das Russische - besudelt hätten. Die Menschen in Russland lernen schnell, dass sie lediglich Ressource sind, vom Staat nach Belieben einsetzbar. Stellt das jemand in Frage und verlangt nach Menschsein, spürt er die Grenzen eines Systems, das der russische Politikbeobachtermittlerweile als '' bezeichnet. Dabei gingen der allgemeine Gehorsam und die Gleichschaltung, die mittels Propaganda und Repression erreicht werde, mit freiwilligen Aktionen zugunsten des Staats einher. Denunzianten und Einverstandene bildeten so die Basis des Putin-Regimes. Erlaubt sei mittlerweile alles, es gebe keine Schamgrenze mehr, weil der Staat einefördere."Russland könnte tatsächlich das erste Land sein, das denhinter sich ließ, um nach Jahrzehnten wieder in ihn zurückzugleiten. In derrekonstruiert der Potsdamer Osteuropa-Historiker diesen finsteren Rückfall, betont allerdings auch, dass Putins Herrschaft zu Beginn eher autokratisch auf die Demobilisierung der Gesellschaft setzte und auch heute noch mit keiner Ideologie die Massen bewegt. Trotzdem: "Imperium, Geheimpolizei und militärische Gewalt blieben nach 1991 Teil der politischen Kultur in Russland. Auf diesen Säulen ließ sich die Diktatur wieder errichten. Auf der medialen Ebene führte dieund ein ungebrochener Kriegskult zurück in die Diktatur. Die russischen Medien ebneten den Unterschied zwischen Fakten und Fiktionen ein. Sowjetische Topoi trafen auf postmoderne Beliebigkeit. Bald fiel es dem Einzelnen zunehmend schwer, rational zu urteilen. Hier zeigte sich der protototalitäre Charakter der frühen Putin-Ära vielleicht am Deutlichsten: im umfassenden' im Sinne Hannah Arendts."In derfragt sich Peter Schneider, was Wladimir Putin eigentlich zu bieten hat: "Den russischen Bürgern ist der Reichtum des Landes an natürlichen und menschlichen Ressourcen nicht zugutegekommen. Das Einkommen der Russen liegt ein Drittel unter dem durchschnittlichen Einkommen in den OECD-Staaten. Russlands Männer haben - ähnlich den Männern in Marokko und Nordkorea - eine durchschnittliche; jene der russischen Frauen liegt 10 Jahre höher. Keine andere industrielle Nation verzeichnet einen so krassen Unterschied bei der Lebenserwartung der Geschlechter - im weltweiten Durchschnitt liegt er bei 4,5 Jahren. Worin besteht das Lebensmodell, das Putin der 'Dekadenz' des Westens entgegenstellt?"ist Botschafterin Deutschland, auch wenn er sich nicht so nennen darf. Offiziell residiert er hier als "Repräsentant der 'Taipeh-Vertretung'". Er ist kein Karrierediplomat, sondern von Haus aus Professor der Germanistik und daher ein exzellenter Kenner deutscher Literatur und Kulturgeschichte, erzählt Richard Herzinger in der Zeitschrift, für die er ein Gespräch mit Jhy-Wey Shieh geführt hat. Taiwan ist ein Leuchtturm der Demokratie in Asien, aber einfach sind die Verhältnisse auf der Insel auch nicht, so der Botschafter: "Die(KMT), einst die Partei des Diktators Chiang Kai-shek, hat sich ihrem früheren Todfeind, dem kommunistischen Regime in Peking, das sie nach Taiwan gejagt hatte, angenähert. Die Basis dafür ist ihr, aus dem sie die Denunziation des Unabhängigkeitsstrebens Taiwans als Separatismus ableiten."