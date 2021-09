Buchautor

Tsitsi Dangarembga

Tsitsi Dangarembga, geboren 1959 in Mutoko, Simbabwe, wurde an der Deutschen Film- und Fernsehakademie ausgebildet und kehrte anschließend in ihre Heimat Zimbabwe zurück. Sie ist Direktorin des "Creative Arts of Progress in Africa Trust", Gründerin und Direktorin des "International Images Film Festival for Women" in Harare und Mitglied der Organisation "Women Filmmakers of Zimbabwe". Sie hat mehrere preisgekrönte Romane veröffentlicht. 2021 wird sie mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.