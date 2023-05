Europa

"Putin ist kein Betriebsunfall der russischen Geschichte", meint heute in der FAZ der Osteuropahistoriker Martin Schulze Wessel, der bis zu Peter I. zurückreichende geschichtliche Kontinuitäten sieht: "In Peters Regierungszeit zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand die hegemoniale Rolle, die Russland seitdem über Nordost- und Ostmitteleuropa ausübt beziehungsweise beansprucht. Der Anspruch, die Ukraine zu beherrschen, die Etablierung eines Protektorats über Polen, die Pflege besonderer Beziehungen zu Berlin, all das sind Kennzeichen der russischen Politik, die unter Peter I. erstmals hervortraten. Putin steht damit in einem epochalen Zusammenhang, freilich nicht als Fortsetzer, sondern als Totengräber einer Politik, die doppelgesichtig war: Europa zugewandt und innerhalb Osteuropas hegemonial." Auch für Schulze Wessel kann der russische Imperialismus nur unter einer Voraussetzung enden: der "Delegitimierung von Putins Herrschaft infolge einer Niederlage, das heißt eines russischen Rückzugs aus der Ukraine".



Während derzeit viel über die "strategische Autonomie" der Europäischen Union diskutiert wird, fragt Hubert Wetzel in der SZ: Wie verlässlich ist denn die EU überhaupt? Vor mehr als einem Monat wurde versprochen, "der Ukraine binnen zwölf Monaten eine Million Artilleriegranaten zu liefern. Bei der ukrainischen Armee, die die Munition dringend braucht, ist bisher jedoch allenfalls ein bescheidener Bruchteil dieser Menge angekommen - höchstens einige Zehntausend Geschosse. Denn statt in aller Welt möglichst schnell möglichst viele Granaten zusammenzukaufen und in die Ukraine zu liefern, streiten sich die EU-Regierungen seit Wochen darüber, wie hoch genau der Made-in-Europe-Anteil eines Geschosses sein muss, damit es mit Geld aus dem gemeinsam befüllten EU-Topf bezahlt werden kann. Darf der Zünder aus Südafrika stammen, der Sprengstoff aus Australien? Die Regierung in Kiew nennt diesen Hickhack völlig zu Recht 'frustrierend'."



In Deutschland dürfen 1,5 Millionen Türkinnen und Türken bereits zwei Wochen vor der Wahl in der Türkei über Erdogans Zukunft entscheiden. Die letzten Wahlen zeigten, dass Türken in Deutschland überproportional viel für Erdogan stimmten. Im SZ-Gespräch mit Christian Wernicke erklärt der Integrationsexperte Hacı-Halil Uslucan: "In Großbritannien und in den USA wählen nur 18 bis 20 Prozent Erdoğan - denn dort sind vor allem Studenten und Akademiker hingegangen. Das sind eher linke oder liberale Wähler. ... Die Türkeistämmigen in Deutschland hingegen, die erste Migrationswelle der sogenannten 'Gastarbeiter', stammten meist von der Schwarzmeerküste oder aus Anatolien. Diese Bevölkerung war weniger gebildet, kam oft vom Land, war stark konservativ und islamisch geprägt." Außerdem macht er deutsche Debatten für eine "Re-Ethnisierung" der Deutschtürken in den letzten Jahren verantwortlich: "Die Polemiken von Herrn Sarrazin, die Morde des NSU, das Aufkommen der AfD - das alles hat seit 2010 eine anti-migrantische Haltung erzeugt. Diese deutsche Debatte geht an den türkeistämmigen Menschen nicht vorbei: Warum soll ich als Türke Normen einer Gesellschaft annehmen, die mich eigentlich gar nicht in ihrer Mitte haben will?"



Auf ZeitOnline fürchtet Can Dündar, dass Erdogan irgendwie einen Weg findet, an der Macht festzuhalten: "Dieser 'Weg' könnte von Interventionen an den Urnen bis hin zur Nichtanerkennung der Ergebnisse oder gar zum Stiften von Chaos im Land reichen. Aus diesem Grund reden Politiker in Berlin zwar untereinander darüber, wie viel Schaden Erdoğan der Türkei zufügt, sind aber extrem darauf bedacht, ihm vor den Wahlen nichts in die Hand zu geben, was er als Trumpf oder Anlass für Verärgerung nehmen könnte. Andererseits ist man in der deutschen Hauptstadt aber auch besorgt, dass im Falle von Erdoğans Niederlage die multiple Koalition radikale Beschlüsse zu grundlegenden Komplexen wie dem Flüchtlingsabkommen oder der Ukraine-Krise fassen könnte."



Die Türkei steht vor einer historischen Wahl, schreibt der Historiker Rasim Marz, der in der NZZ zunächst einen Überblick über die türkische Politik seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt. "Das oppositionelle Wahlbündnis, das Staatspräsident Erdogan entmachten will, besteht aus einer breiten Front von alten Sozialdemokraten und Vertretern des ehemaligen kemalistischen Establishments, türkischen Nationalisten, antikapitalistischen Islamisten sowie konservativen Wirtschaftsliberalen, die sich von Erdogans Regierungspartei AKP abgewandt haben. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr werden von mehreren Faktoren abhängig sein. Erstens von den kurdischen Stimmen der HDP, zweitens von den Stimmen der sechs Millionen Erstwähler, die, da von der AKP-Regierung frustriert, mehrheitlich für die Opposition stimmen werden, und drittens von der Katastrophenprävention und Wiederaufbaupolitik der Regierung in den zehn Provinzen Anatoliens, die im Februar von einem schweren Erdbeben verheert wurden."