Bild: Rita Newman

Produktionsfoto. Bild: Philipp Lichterbeck

hat für sein Regiedebüt am Wiener Theater in der Josefstadt "Glückliche Tage" mit"Herzliches Beileid" zusammengebracht. Die Grundidee ist gut, meint Petra Paterno: "Feydeau skizziert ein junges Paar auf bestem Weg in die Ehehölle, deren Abgesang wiederum bei Beckett stattfindet: die letzten Tage eines alten Paars mit festgeschriebener Rollenverteilung." Nur: "Der Abend will sich partout nicht zu einem überzeugenden Ganzen fügen:. So kommen weder die zarten Momente noch die derben Pointen zum Tragen." In der wird Egbert Tholl deutlicher: "Die Nostalgiker, die können sich freuen, weil nichts von der Sprache ablenkt, die geformt und durchdacht ist, wie immer bei Dorn, bestes. Aber die beiden sprechen halt Feydeau und Beckett, mit jedem Punkt, jedem Komma, am besten noch mit jeder Regieanweisung. Und das hält man heute nicht mehr aus." Und Jürgen Kaube befindet im Feuilleton-Aufmacher dernach einem Abend mit einigen "abgestandenen" Witzen: Die Inszenierung wirke "wie eine fixe oderdes Regisseurs, die er und seine Schauspieler uns aber nicht erklären können (...)""Über die Hälfte dersind in den Händen von einem- meist den direkten Nachkommen der ehemaligen Kolonisatoren und Sklavenhalter", schreibt , der in derzunächst von seinem jüngsten Reenactment im Amazonas, einer Neufassung von' "" erzählt, die er mitaus dem Jahre 1996, bei dem Aktivisten anlässlich eines "Marsches für die" von der Militärpolizei erschossen wurden, auf die Straße brachte. Die Produktion wird im Mai am belgischen Theater NTGent Premiere feiern, Teil der Inszenierung ist auch eine internationaleund die Zerstörung des Amazonas durch transnationale Lebensmittelkonzerne: "Wenn es einen Begriff gibt, den die Landlosenbewegung und indigene Aktivistinnen gleichermaßen ablehnen, dann ist es der neoliberale Begriff der ''. In den letzten zehn Jahren hat sich das brasilianische Agrobusiness in eine milliardenschwere Industrie des Greenwashings verwandelt. Wie in einemwird die sich ständig beschleunigende Vernichtung des Regenwalds im Rahmen von abstrakten CO2-Deals, nur auf dem Papier existierenden Schutzwäldern und immer neuen 'Alternativen' für traditionelle Extraktionsmethoden als Lösung präsentiert."Außerdem: Im Interview mit Esther Slevogt und Sophie Diesselhorst ärgern sich Ensemblesprecher Alexander Angeletta und Dramaturgin Lea Goebel darüber, dass Ensemblemitglieder bei derals Intendant des Schauspiels Köln nicht beteiligt wurden. Goebel sagt: "Die Entscheidung, einen Vertreter des Personalrats hinzuzuziehen, wirkt nach außen vielleicht wie ein Kompromiss, ist im Kern aber. Die Person war nicht anwesend bei der ersten konstituierenden Sitzung der Kommission, ist nicht stimmberechtigt, sondern maximal beratend tätig und soll erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Prozess der Findungskommission hinzugezogen werden." In der stellt Matthieu Praunvor, die erste Absolventin des Inklusiven Schauspielstudios Wuppertal, das Menschen mit Behinderung ausbildet. In dererzählt Jakob Hayner von seiner Begegnung mit, der die Hauptrolle in seiner Inszenierung "Sardanapal" kurzerhand selbst übernehmen musste, nachdem Hauptdarsteller Benny Claeessen einen Tag vor der Premiere hinschmiss ( Unser Resümee ).Besprochen werden die-Stücke "Aber sicher!" und "Strahlende Verfolger" in den Inszenierungen vonundam Werk X in Wien ( nachtkritik , Standard),Inszenierung vonRoman "Vernichten" am Staatschauspiel Dresden ( nachtkritik ),Inszenierung von"Die beste aller Zeiten" am Theater Basel ( nachtkritik ' Inszenierung von"Corpus Delicti" im Kulturhaus Frankfurt ( FR ) die Arbeit "safe & sound" der israelische Choreografinbeim langen Tanzwochenende im Radialsystem ( Tsp ) undInszenierung von Tschechows "Drei Schwestern" am Hamburger Thalia Theater ().