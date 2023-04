-Verleger, der Ex--Chefredakteuran Springer verpfiff ( Unser Resümee ), sagte in einem Interview, er wollte mit der Intervention eine "Debatte anstoßen" überund journalistische Verantwortung, berichtet Laura Hertreiter in derund gibt Friedrich ein wenig: "Medienhäuser müssen ihre, das ist schon laut Europäischem Gerichtshof füreine Grundvoraussetzung der, und wenn Medien sich nicht verantwortlich für ihre Quellen fühlen, ist. Whistleblower riskieren häufig viel, um für Transparenz zu sorgen und auf Dinge wie Korruption, Menschenrechtsverletzungen oder Datenmissbrauch aufmerksam zu machen. Das Prinzip des Informantenschutzes gelte auch, wenn der Informant nicht heldenhaft in Motivlage und Lebenslauf ist."Ähnlich sieht es Michael Hanfeld in der. "Es könnte sich um einenund einen Verstoß gegen Ziffer 5 des Pressekodex handeln. Unter dieser Ziffer heißt es: 'Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis.' Davon abrücken darf man nur, wenn esgeht, die Pflicht zur Anzeige besteht oder 'gewichtige staatspolitische Gründe überwiegen, insbesondere wenn die verfassungsmäßige Ordnung berührt oder gefährdet ist'."Zumindest, Chefredakteur der, hat seine Hausaufgaben gemacht. Friedrich habe als Unternehmer gehandelt, schreibt er in einem Statement, um dann klarzustellen: "Die unternehmerische undim Fall Julian Reichelt versus Axel Springer sind demnach. Die Redaktion derbietet Quellenschutz, unabhängig davon, wer die Quelle ist."Patrick Bahners greift für diedie neuerliche Diskussion um dieauf (unser Resümee ). Anlass ist für ihn die Tagung "Die Geschichte desund seiner prägenden Personen", die im Münchner Institut für Zeitgeschichte (IfZ) stattfand (hier das Progamm als pdf- Dokument ). Bahners sieht zwar auch, dass die Fälschung Hitler als einen darstellen, "derwollte und die Lösung des lästigen Problems, das sie in seiner Wahrnehmung markierten seinen Untergebenen überließ". Darin und in der Tatsache, dass der, sieht er nicht den Skandal, sondern in der Sendung "Reschke", die daraus einen Skandal habe konstruieren wollen: "Bei der Wiedervorlage des Skandals wiederholt sich ein Muster des Ur-Skandals: die Spekulation auf eine." In derberichtet Willi Winkler von der Tagung: "Mit seiner Nazi-Begeisterung, das wurde bei der Tagung in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz noch einmal deutlich, war dernicht allein."