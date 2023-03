Solidarität mit der Ukraine findet sich in den, deren Eliten vollständig von der Zentralregierung in Moskau abhängen, nirgends, erklärt die Kulturjournalistin, auf der Insel Sachalin geboren, in der. Wie zu sowjetischen Zeiten schicken sie Soldaten, umund zu sterben: "Kann man von Mord am eigenen Volk sprechen, wenn die Eliten dieses Volks die Täter sind? Wird Genozid an der eigenen Bevölkerung zum? Diewerden von Alexej Zydenow, einem Politiker von 'Einiges Russland', in den Krieg geschickt, der laut Wahlergebnis 88,06 Prozent der Stimmen erhielt, und das am 11. September 2022, als die 'Spezialoperation' bereits ein halbes Jahr dauerte. Dieberichtet, die burjatischen Einwohner hätten den Wahltag zum 'Fest der Einheit der Völker' gemacht, seienzu den Wahllokalen gekommen. In der Zwischenzeit kehrten die Burjaten massenhaftvon der Militäroperation zurück." Und doch: "Wenn wir von Völkermord sprechen, dann nur in Bezug auf das ukrainische Volk, und der wurde von allen Subjekten der Russischen Föderation begangen: Tatarstan, Dagestan, Tschetschenien, Baschkirien, Burjatien sind ebenso schuldig wie die Gebiete Chabarowsk, Murmansk, Leningrad oder Nischni Nowgorod.mit ihren Truppen das weit westlich liegende Land, das einmal wie sie Unionsrepublik war, und töten dessen Bewohner."In seinem Kriegstagebuch ausfür diedie Welt oder zumindest seine Stadt nicht mehr: Russische Namen werden aus dem Stadtplan gestrichen, Theater melden ihr Repertoire nicht mehr, sofern es um russische Dramaturgen gibt, Buchhandlungen bieten keine russische Literatur mehr an. "Die Leute, die so etwas tun, helfen Putin in mehr als einer Hinsicht." Denn "je dümmer wir gegen die russische Sprache und Kultur ankämpfen, desto einfacher ist es für Putin, neu ausgehobene Soldaten zu motivieren. ... Je dümmer wir uns aufführen, desto weniger Menschen unterstützen uns in der zivilisierten Welt und desto mehr Menschen denken, dass die Ukrainer die Bösen in diesem Krieg sind." Und "wenn wir den Donbass befreien, müssen wir es schaffen, uns mit den dort lebenden Menschen zu verbünden, und, sind in der russischen Kultur aufgewachsen und haben mittels Hirnwäsche gelernt, alles Ukrainische zu hassen. Wenn wir uns wie Idioten benehmen, werden wir hier nach dem Sieg über Putins Russland einenhaben."Zwischen 500.000 undhaben ihr Heimatland im Laufe des Kriegs schreibt die russische Journalistin Angelina Dawydowa im 10nach8 Blog von. "Nicht alle, die Russland verlassen haben, stehen dem Krieg. Die Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen gegangen. In der ersten Ausreisebewegung verließen einige, darunter kritische Journalist:innen, Oppositionspolitiker:innen und Aktivist:innen aus der Zivilgesellschaft, das Land aus einem Gefühl der persönlichen Sicherheit und weil sie ihre Arbeit nicht fortsetzen oder sich in Russland nicht frei äußern konnten. Andere, darunter, weil ein in Russland registriertes Unternehmen oder ein Start-upin der Zusammenarbeit mithat. So verlagerte ein Studienkollege von mir sein Unternehmen, das 200 Mitarbeiter:innen beschäftigt, in die Türkei. Einige andere sahen für ihre Kinder keine Zukunft im heutigen Russland und wollten nicht, dass ihre Kinder die staatlichen Schulen besuchen und dort staatliche Propaganda und verdorbenen Geschichtsunterricht lernen."