Politiker und Museumsleute lassen sich derzeit gern dafür loben, wieviel "Raubkunst" sie zurückgeben. Aber guckt auch mal jemand, was mit der zurückgegebenen Kunst geschieht, fragt in der FAZ die Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin. Immerhin gibt es jetzt in Hamburg eine digitale Datenbank, in der 5246 Benin-Bronzen in 131 Museen in zwanzig Ländern registriert sind. Da lässt sich auch nachverfolgen, was aus einzelnen Objekten wurde: 81 werden im Nationalmuseum in der früheren Hauptstadt Lagos verzeichnet, doch es müssten "rund vierhundert bis fünfhundert Objekte" sein, die der nigerianische Archäologe Ekpo Eyo in den Achtzigerjahren schriftlich festgehalten hat. 2016 sollen es immerhin noch über zweihundert gewesen sein. Wo sind sie? Das British Museum hatte in den 50er Jahren 54 Reliefplatten an Nigeria verkauft, "die Benin-Datenbank listet jedoch bloß achtzehn auf; bei nur zweien ist als Herkunft das British Museum angegeben". Das Metropolitan Museum in New York hat über 150 Artefakte zurückgegeben, doch "in New York weiß man nichts über ihren Verbleib, und in der Datenbank der Museen in Lagos und Benin sind sie nicht vermerkt. Ähnliches gilt für das Museum of Fine Arts in Boston", so Hauser Schäublin, die sich außerdem sehr darüber ärgert, "dass die mit Drittmitteln finanzierte Datenbank letztlich dazu dient, eine schöngeredete und glorifizierende Geschichte des Königreichs Benin zu verbreiten. Die über Jahrhunderte geführten Angriffskriege, in denen der Kriegerstaat seine Nachbarn terrorisierte, ausplünderte, massakrierte und hunderttausendfach versklavte, werden mit keinem Wort benannt. Auch nicht, dass die Benin-Bronzen Ausdruck des auf diese Weise erworbenen Reichtums sind."