In derempfiehlt Hannes Stein den Podcast "The Witch Trials of", in dem die angeblich transfeindliche Beststellerautorin ihre Sicht auf die Ereignisse der letzten zwei, drei Jahre schildert, in der sie zum Teil brutal für ihre Positionen angegangen wurde. Ohnehin beobachtet Stein eine Versachlichung der Debatte: Die Journalistin E.J. Rosetta etwa wurde beauftragt, eine Story über die 20 schlimmsten transphoben Aussagen Rowlings zu schreiben und " konnte nach drei Monaten der Recherche nur ihre leeren Hände vorweisen - da war nichts. ... Und, offen die Partei von J.K. Rowling zu ergreifen." In erzählt Megan Phelps-Roper, die Macherin des Podcasts ihre Beweggründe dafür - der Text dürfte zum großen Teil auch die Hauptquelle für Steins Artikel sein.Mit denist es bekanntlich so eine Sache: Der Konzern selbst veröffentlicht schon seit Jahrzehnten keine eigenen Enten- und Maus-Comics mehr - Produktion, Distribution und editorische Pflege des Werks liegen im wesentlichen in der Hand von Lizenznehmern. Wohl aber kann der Konzern im Hintergrund noch immer durchgreifen: Das ist offenbar auch bei Fantagraphics der Fall, dem amerikanischen, auf Comicgeschichte und Autorencomics spezialisierten Verlag, in dem die Werkausgaben der zentralen Entencomic-Zeichnerunderscheinen. Bei beiden sind nun in Neuauflagen kommentarlos, schreibt Stefan Pannor in der: Es handelt sich dabei um Geschichten mit vereinzelten Auftritten der Figur "Zombie Bombie". "In der vergangenen Woche veröffentlichte der frühere Disney-Zeichner Don Rosa die Mail eines von ihm nicht benannten Verlags, laut der Disney 'als Teil ihrer fortdauerndenund Inklusion' alle alten Comicgeschichten mit seinen Figuren auf weitere Veröffentlichbarkeit hin durchkämme: 'In der Folge werden einige Geschichten, die nicht mit den Werten der Firma übereinstimmen, nicht länger veröffentlicht werden können.' Das betreffe auch zwei Comics von Don Rosa." Einiges "deutet darauf hin, dass der Konzern nicht nur einzelne Geschichten mit einem Bann belegt, sondernunsichtbar machen will. Statt sich der Tatsache zu stellen, dass man jahrzehntelanghat, soll alles, was daran erinnern könnte,werden." Mehr zu den Hintergründen hier Weitere Artikel: Michael Wurmitzer porträtiert imdie Schriftstellerin , die in Wien eine Professur antritt. Birgit Schmid von der wirft einen Blick darauf, wie sich in Literatur und Film das Bild von der, die einenliebt, ändert. Thomas Hummitzsch unternimmt in füreinen Streifzug durch die- und Nature-Writing-Szene. In derführt Alexander Menden durchs Programm der. Außerdem melden die Agenturen, dass"James Bond"-Romanreihe im englischsprachigen Raum zum 70-jährigen Jubiläum mit einer Neuausgabe gefeiert wird, deren Leser nach einer Bearbeitung vor anstößigen Begriffen geschützt werden (zu vermuten steht allerdings, dass Bond auch weiterhin Menschen tötet). In der gratuliert Roman Bucheli dem Schriftsteller zum 80. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Kochen im falschen Jahrhundert" ( Standard ),"Wunderkind" ( taz ),"Thomas Mann - Glanz und Qual" () und"Die Meerjungfrau von Black Conch" ().