On the eve of the anniversary of the full-scale and unprovoked invasion of Ukraine by Russian troops, I have summarized the political platform of mine and, hopefully, of many other decent people.

15 theses of a Russian citizen who desires the best for their country. - Alexey Navalny (@navalny) February 20, 2023

In 15 Thesen, dietwitterte und die die übersetzt , fordert der in einem Lager einsitzende russische Oppositionelle nicht nur ein Ende des Krieges und einen Regierungswechsel, sondern auch einefür sämtliche von den Russen verübten Schäden: "Ich möchte noch einmal betonen, dass wir der Ukraine nach dem Krieg alle durch Putins Aggression verursachten Schäden erstatten müssen. Die Wiederherstellung normalerund die Rückkehr des Wirtschaftswachstums werden es uns jedoch ermöglichen, dies zu tun, ohne die Entwicklung unseres Landes zu beeinträchtigen. Wir haben den Tiefpunkt erreicht, und um wieder auf die Beine zu kommen, müssen wir uns davon erholen. Das wäre sowohl ethisch korrekt als auch rational und profitabel. Wir müssen das Putin-Regime und seine. Idealerweise durch die Durchführung allgemeiner freier Wahlen und die Einberufung der verfassungsgebenden Versammlung.""Putins Krieg ist auch für '' eine Katastrophe", sagt der schwedische Osteuropa-Korrespondent im-Gespräch mit Wieland Freund und Mladen Gladic: "Nicht nur die Deutschen, das dürfen wir nicht vergessen, hatten sich. Jetzt ringt man etwas unbeholfen um eine neue Russlandpolitik: Einig ist man sich nur darüber, dass man diese neue Politik braucht, und dass der Ukraine geholfen werden muss. Whatever it takes. Aber ohne genaue Kriegsziele und die Mittel, sie durchzuführen, ist das noch keine konkrete Politik. Wie lange wird man die Solidarität mit der Ukraine aufrechterhalten können? Seien wir ehrlich -ab. Immer noch werden dort Europas Schicksalsfragen entschieden., die uns fehlen, sind zwar großzügig, aber denken und handeln stets kurzfristig, sehr auf konkrete Resultate bedacht, außenpolitisch sind sie ohne Ausdauer."Derund anderen Medien liegt ein angeblich aus dem Jahr 2021 stammendes 17-seitiges Dokument vor, das unter dem Titel "Strategische Ziele der russischen Föderation in Belarus" darlegt, wie sich derbis zum Jahrwill, berichtet Jörg Schmitt auf. Geplant sei ein "", in dem vornehmlich Russisch gesprochen werde: "'Der Inhalt des Dokuments ist absolut plausibel und entspricht dem, was wir auch wahrnehmen', sagt ein hochrangiger Nachrichtendienstler der. Man müsse das Strategie-Papier als Teil eines größeren Plans von Putin sehen: der Schaffung eines neuen. 'Sollten Putins Pläne sowohl in Belarus als auch in der Ukraine aufgehen', sagt der in Ungarn lebende belarussische Sicherheitsexperte Anton Bendarjevskiy, 'wäre das ein klares Signal auch für andere ehemalige Sowjetrepubliken.'""Putin wäre gern ein großer Mann", schreibt der Osteuropa-Historiker , der aufdie imperialen Fantasien Putins historisch einordnet und der unter anderem von Habermas gezogenen Analogie zum Ersten Weltkrieg widerspricht: "Russlands Angriff auf die Ukraine ist viel eher mit dem Weg in den Zweiten Weltkrieg zu vergleichen, alsgeradezu, immer noch einen Schritt weiterzugehen. Dass er mit der Remilitarisierung des Rheinlands 1936 durchkam, obwohl Frankreich zum Schutz des Versailler Friedens mit geringem Aufwand hätte eingreifen können, stachelte seinen Eroberungswillen und seinean. Das sogenannte Münchener Abkommen, in dem die Westmächte 1938 einer Teilung der Tschechoslowakei zugunsten des Deutschen Reichs zustimmten, war aus Sicht des britischen Premierministers Neville Chamberlain eine Strategie der Kriegsvorbeugung. Hitler jedoch fühlte sich auf seinem Weg zum Angriff und in der Unterschätzung seiner westlichen Gegner. Bei aller Verschiedenheit von NS-Deutschland damals und Russland heute liegen darin die Analogien zu Putins Weg in den Krieg."Habermas' "Plädoyer für Verhandlungen" gründet auf der von ihm vertretenen und begründetenund seinem damit einhergehenden, sagt Habermas-Biograf im Gespräch , in dem er allerdings auch einräumt, dass Habermas die Möglichkeit, dass Putin keineswegs verhandeln wird, negiert: "Habermas ist, was in dieser Situation zu tun ist, wenn der russische 'kriminelle Aggressor' sich strikt weigert, über Frieden oder Waffenstillstand und seine Bedingungen zu verhandeln. Für das von ihm propagierte '' kann Habermas am Ende nur einen Verbündeten in Anspruch nehmen, nämlich die. So resultiert seine vielfach als blauäugig kritisierte Forderung nach Verhandlungen aus den gegebenen rechtlichen Bestimmungen, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind. Das ist nicht nichts, aber zu wenig. Der Leser vermisst konkrete Überlegungen darüber, wie international zusammengesetzte Verhandlungskommissionen geschaffen werden können."gibt es nicht, meint Simon Strauss in der, nicht mit mehr Waffen und nicht mit mehr Verhandlungen. Und auch der Ukrainekrieg wird dauern: "Selbst wenn, wie manche Pazifisten hierzulande fordern, morgen mit Putin verhandelt würde, müsste der Westen der Ukraine zur Beruhigunggeben. Und würde damit, darauf hat der Politikwissenschaftler Herfried Münkler gerade in derhingewiesen, genau zu dem, wovor sich alle fürchten: nämlich zur. Dieser nur scheinbar begrenzte Krieg könnte paradoxerweise also sogarandauern. Was damit anfangen, in dieser seltsamen Woche, in der in Deutschland Faschingsumzüge und Totengedenken zusammenfallen? Vielleicht betrachtet man das Leid der anderen am besten, indem man sich selbst beunruhigt: Etwa mit dem schweren Gedanken, dass nicht der Krieg, sonderneinmal als Besonderheit unseres Zeitalters gelten könnte."In denwird inzwischen die Kritik an der Regierung immer lauter, berichtet Marion Sendker in der. Erdogan hat jetzt, zehn Tage nach dem Beben, die Armee losgeschickt, die die. "Viele Menschen im Land fürchten, dass die Regierung bemüht ist, ihrvertuschen zu wollen. Die Vorwürfe gegen die Regierung in Ankara wiegen schwer: Entgegen den jahrzehntelangen Warnungen von Geologen und Seismologen sollunter der Erdoğan-Regierung nicht so ernst genommen worden sein wie gesetzlich vorgeschrieben. ... Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in vielen Teilen des Erdbebengebiets die meisten Menschen Erdoğan bei den letzten Präsidentschaftswahlengegeben haben. Auch in Pazarcık war das so: Die HDP, die sich jetzt vor Ort für die Interessen von Anwohnern und deren Autonomie stark macht, kam bei den Wahlen nur auf Platz drei."In einem Kommentar fragt die Politikwissenschaftlerin Sinem Vardar: "Was ist mit den über, die seit dem Erdbeben 1999 von der Bevölkerung für erdbebensicheren Häuserbau erhoben wurden? ... Die Spenden für den Wiederaufbau gehen aktuell an zwei staatliche Institutionen: die Katastrophenbehörde und an den türkischen Halbmond. Unter bestimmten Bedingungen, wie bei den Naturkatastrophen, könnenvergeben werden. Genau hier liegt das Problem: Der Bausektor in der Türkei, der während der AKP-Regierung rasant gewachsen ist, auch weil er Genehmigungen erhielt für nicht bebaubare Flächen, hungert nach lukrativen Aufträgen. Das System, das diese verheerende Katastrophe mit möglich gemacht hat, wird nun."-Redakteur Tobias Rapp hat mit einem Brief an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) seinezurückgezogen. In einem kleinen Essay erklärt er, warum: "Ich bin 51 Jahre alt, dass ich jetzt noch einmal an der Waffe dienen muss, wird kaum passieren. Aber deshalb habe ich meine Verweigerung auch nicht zurückgezogen. Ich glaube, dass siehat. Denn die Welt, in der ich sie erklärt habe, ist untergegangen. Vielleicht existierte sie auch nur in meinem Kopf und den Köpfen."Bernd Rheinberg weist bei dendarauf hin,gewisse Heucheleien der deutschensind. Schon in der Friedensbewegung der Achtziger unternahmen "alte Bekannte aus dem linken Lager .. alles, um zu verhindern, dass diein Appellen und Manifesten auch nur erwähnt und in die Forderungen nach Abrüstung einbezogen wurde. (Sie konnten meist überstimmt werden.) Das ähnelt doch sehr wieder dem von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer angeführten Friedensmanifestkreis, der raffiniert einenfür den Krieg in der Ukraine legt."Ein Aufruf wie der vonwäre in andern Ländern als Deutschland kaum denkbar, meint der Historikerim Gespräch mit Hubertus Volmer von: "Deutschland istvom Nationalsozialismus befreit worden. Dass man gegen Tyrannei, gegen äußere Aggression und fürzur Waffe greifen kann, ist in anderen Ländern eine viel stärkere Selbstverständlichkeit. In Deutschland ist es in bestimmten Kreisen dagegen völlig legitim, genau dies anzuzweifeln."Außerdem: Bei t-online.de spricht der Osteuropahistorikerüber die "Ungleichen Brüder" (mehr hier ) Russland und Ukraine.