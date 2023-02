Eine Ahnung von Zeit und Möglichkeiten: "Past Lives" von Celine Song

Ferien für immer, sagen "Sisi und ich"

Tastend und zart: "Tótem"

Philipp Bovermann zeigt sich in dervom-Wettbewerb bislang sehr überzeugt - von wenigen Ausnahmen abgesehen. Vor allem"Past Lives" - vielleicht "einer der schönsten, klügsten Liebesfilme des Jahres" - ließ ihn "wie berauscht und mit einem Kloß im Hals" aus dem Berlinale-Palast taumeln (auch den Kritikerspiegel vonführt der Film gerade mit erheblichem Vorsprung an). Es geht um ein jugendliches Liebespaar, das sich in Korea aus den Augen verliert und viele Jahre später in New York wieder begegnet: "Nun reden sie in einer New Yorker Bar über diese Liebe, die sie wohl in einem anderen Leben ausleben müssen, denn der aus den USA stammende Ehemann der Frau sitzt nebendran. Er ist Schriftsteller und weiß, dass in einer Geschichte nun eigentlich er es wäre, der dem Schicksal im Weg steht., die Liebeshandlung spielt gewissermaßen gegen die von Migrantenträumen aufgeladene Filmkulisse von New York an und verliert freiwillig. Alles wird virtuell und löst sich auf in einer, wie sie das Kino in seinen besten Momenten zu erzeugen vermag." Hm.Auch Carolin Ströbele vonist von diesem "bemerkenswerten Debüt", das von der amerikanischen Kritik nach seiner Premiere dort in höchsten Tönen gelobt wurde, begeistert : "Es geht hier nicht nur um eine Frau zwischen zwei Männern, zwei Kulturen, zwei Leben, sondern auch um. Ist sie der Mensch, der sie als Kind war - die Zwölfjährige, die auswandern will, 'weil es keine koreanischen Literaturnobelpreisträger' gibt - oder ist sie die andere Zwölfjährige, die sich nach den Straßen, densehnt?" Imist Patrick Holzapfel sehr viel verhaltener : "Was möchte 'Past Lives' von uns? Wahrscheinlich vor allem, dass wir ähnlich empfinden wie die Protagonisten. Tatsächlich fühlt man sich aufgefordert, nach dem Film längst vergessene Freunde aufzusuchen. Manche werden auch weinen, weil sie das nie getan haben. Dieseist Symptom eines egozentrischen Kinos wohlgestellter, kulturaffiner Denkweisen, das seinen höchsten Wert darin erkennt, wenn Menschen nichts mehr auf der Leinwand sehen außer." Für FAZ-Kritiker Claudius Seidl ist derweilim Panorama gezeigter Film "Sisi & ich" nichts weniger als "der" - gerade weil dieser im verregneten Berlinale-Februar mit seinen"ein Glück und ein unverdrängbares Schaulustgefühl" hervorruft: Es geht ums Verhältnis zwischen Kaiserin Sisi und einer Gräfin aus ihrer Entourage - aber vor allem ums Reisen. "'Ferien für immer' heißt ein Buch, dasvor langer Zeit mit Eckhart Nickel geschrieben hat; und die erste Hälfte des Films, dessen Drehbuch Kracht und Frauke Finsterwalder gemeinsam verfasst haben, sieht so aus, als wäre das auch das Motto für den Film gewesen. ... Man vertreibt sich die Zeit, spricht, trinkt und schläft. Und die Inszenierung scheint, mit einer blasierten Ernsthaftigkeit, diesem Lebensstil in jeder Szene recht zu geben. Nur werist, kann sich den wirklich wichtigen Dingen widmen."-Kritikerin Valerie Dirk sah einen Kostümfilm, "der nicht auf Perfektion oder einen männlichen Blick setzt - der Film spielt fast nur unter Frauen -, sondern auf. Die Kleider sind schließlich der Webstoff zwischen den drei Filmen - und die Moral: Je loser die Taille,."' Wettbewerbsfilm "Tótem" erzählt auf kleinem Raum von den Ritualen rund um einen Geburtstag, der wohl ein letzter sein wird. "fügen sich die verschiedenen Fragmente der familiären Beziehungen allmählich zu einem komplexen Ganzen zusammen", beobachtet Eva-Christina Meier. "So scheinen in 'Tótem' auch die Objekte zu sprechen. Diego Tenorios Kameraführung unterstreicht diese Dramaturgie mit."-Kritiker Claudius Seidl sah einen Film, "der seinem Schauplatz und seinen Figuren eineentlockt." Und es ist auch ein Tierfilm, schreibt Patrick Holzapfel im: ", in dem der Tod als Teil zyklischer Abläufe besiegt wird. Selbst wenn man nicht an Geister glaubt, beginnt man in den Katzen, Vögeln und Insekten jene Totems zu entdecken, dieausmachen."Weitere Artikel: Claudia Reinhard berichtet in dervon einer Diskussionsveranstaltung mit der. Büşra Delikaya porträtiert für dendie indische Regisseurin. Fabian Tietke ( taz ) und Verena Lueken () verneigen sich vor, der auf dem Festival mit dem Goldenen Ehrenbären und einer Hommage geehrt wird.Aus dem Festival besprochen werden"Superpower" sowie' und"In Ukraine" ( Perlentaucher ),' "Passages" mit Franz Rogowski ( taz Tsp ),"Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" ( Tsp Perlentaucher ),Porträtfilm über NZZ ),"The Adults" mit Tsp ) und die-Serie "Der Schwarm" nach dem gleichnamigen Ökothriller von Frank Schätzing ( taz ).