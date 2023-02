Beimit einem einfachen Bild auf die" in einem Vernichtungskrieg, mit dem zur Zeit die Ukraine überzogen wird. Hier gibt es kein Sowohl als auch, sagt er mit Blick auf den brasilianischen Präsidenten Lula oder den Gitarristen Roger Waters, der die Ukraine auffordert, sich dem Aggressor zu unterwerfen: "Wenn ein Passant sieht, wie ein Mann an einer Straßenecke ein Kind unbarmherzig verprügelt, würden wir erwarten, dass der Zeuge versucht, dies zu verhindern.. Im Gegenteil, wir würden die moralische Verwerflichkeit der Untätigkeit beklagen."! In dererzählt die russisch-ukrainische Autorinaus dem Chatroom von "helpdesk.media" , wo sich Ukrainer, Belarussen und Russen austauschen oder auch überanfeinden. Aber die sind eben oft sehr kompliziert: "In Berlin treffe ich viele Menschen mit sowohl russischen wie ukrainischen Wurzeln. Das erzeugt mitunter kuriose Geschichten. Ein russischer Journalist, der von seinem Vater den ukrainischen Nachnamen S***ko geerbt hat, versuchte in Estland erfolglos, ein Interview mit einem Ukrainer mit dem russischen Nachnamen P***ow zu vereinbaren. Der Ukrainer P***ow sagte dem Journalisten S***ko, Russen gebe er keine Interviews. Am Ende stritten sie sich,sei."Und doch: Der russische Krieg gegen die Ukraine ist in erster Linie auch ein Krieg gegender Ukraine und also gegen die, schreibt der ukrainische Historikerin der. Solche imperialistischen Kulturkriege sind nichts Neues, so Prochasko. sie arbeiten zunächst mit Leugnung, Verspottung, Herabsetzung oder Unterdrückung. Hinzukommt in diesem Fall der Mythos, dass Russland seinenhabe. Und so ist das Verhältnis Russlands zur Ukraine eines: "Angefangen bei der totalen Vernichtung von, der Residenzstadt des damaligen ukrainischen Hetman Iwan Masepa, samt allen Einwohnern, der gesamten Stadtanlage und allen fünf Kirchen (alle wohlgemerkt orthodox), über die Verbote der ukrainischen Vereine, Bewegungen, ja selbst der ukrainischen Sprache im Zarenrussland des 19. Jahrhunderts, bis hin zur '' der späten 1930er-Jahre, der leibhaftigen Dezimierung der intellektuellen und kreativen Eliten. Von den 259 Schriftstellern, die im Jahr 1930 noch in der Ukraine publizierten, waren 1938übrig."Jörg Häntzschel hat für einen zweiten Artikel in dermit vielen Experten gesprochen und kann die russischensehr konkret belegen: "Geplündert und zerstört wurden auch viele Archive. 'Russland instrumentalisiert die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, um den Krieg zu rechtfertigen. Es hat aus demgezielt Dokumente über den Krieg gestohlen', sagt Ekaterina Malygina, die im Berliner Museum Karlshorst ein Projekt zur Sicherung von Archivbeständen in der Ukraine leitet." Und die Zerstörung ist systematisch: "Nach knapp zwölf Monaten Krieg listet das ukrainische Kulturministerium, Denkmäler und historische Gebäude auf."hat zwar einige brillante Dinge zum Ukrainekrieg gesagt, etwa, "dass die Europäische Union dieund Autokratie sei", sagtim interview mit Ann-Dorit Boy und Eva-Maria Schnurr vom. Aber "auf solche Reden. Deutschland sollte sich an die Spitze eines geopolitisch selbstbewussten Europas stellen, die Sache der Ukraine zu seiner eigenen machen. Bisher ist Europa in Sicherheitsfragen noch zu abhängig von den USA. Um das zu ändern, müsste Deutschland sagen:, und wir werden ihn nicht verlieren. Dergleichen sehe ich bisher nicht."Es gibt Anzeichen für eine gewisse Schwächung dergegenüber der traditionellen Militärelite, schreibt der stets gut informierte Korrespondent der, Andreas Rüesch. So habe Jewgeni Prigoschin, Chef der Truppe, das Privileg verloren,einzuziehen, denen eine Amnestie versprochen wurde, falls sie sechs Monate lang überleben: "Über einen Rückgang oder gar denwar seit längerem gemunkelt worden, dennzieht inzwischen selber Strafgefangene ein und hat dabei gegenüber Wagner einen Vorteil: Sie braucht um die Häftlinge nicht zu werben, sondern kann sie im Rahmen der Teilmobilmachung einfach abholen. Prigoschin bestätigte die Gerüchte nun, verbunden mit scharfer Kritik: Der Rekrutierungsstopp werde sich zweifellos negativ auswirken. Etwas Erfolgreiches zu beenden, sei falsch, sagte er sinngemäß."bringt allerdings unterdessen ein großes Dossier über dender Kampfgruppe Wagner, besonders in Afrika., der die Ukraine vor einiger Zeit noch munter seinen geopolitischen Rücksichten opferte, ist durch den Krieg umgeschwenkt. Im Gespräch mit Mladen Gladić und Marc Reichwein von der Welt attackiert erundals "Unterwerfungspazifisten": "Selenski wird von ihnen als jemand apostrophiert, der das, wie insinuiert wird,hat, das ganze Territorium der Ukraine wieder befreien zu wollen. Über das Agieren russischer Soldaten in der Ukraine liest man im Manifest dafür nur in: 'Es wurde vergewaltigt' und derlei mehr. Allein deswegen schwimmt die Aussage 'Die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität'auf der Suppe herum und steht ohne Beziehung zur übrigen Argumentation. Dieses Manifest ist einfür die Künstler und Intellektuellen, die es unterschrieben haben."In derkommentiert Gina Thomas den Rücktritt der schottischen Ministerpräsidentin, die anerkannt war, aber nichtsdestotrotz gescheitert sei: "Paradoxerweise ist es Nicola Sturgeon gelungen, auf der internationalen Bühne alsaufzutreten, sodass selbst Donald Trump ihren Rücktritt kommentierte, und dennoch ein trostloses Vermächtnis zu hinterlassen. In der Pandemie beeindruckte sie mit ihren täglichen Pressekonferenzen... Sie gab zugleich die fürsorgliche Landesmutter und die kompetente Staatschefin, die alles im Griff zu haben schien. Letztlich aber hat Schottland in der Pandemie nicht besser abgeschnitten als England. Und die Bilanz ihrer Regierungszeit fällt negativ aus. Dem Ziel der, dem sich Nicola Sturgeon schon als Teenager verschrieben hat, ist siegekommen."