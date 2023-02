Schwarzers und Wagenknechts "" und Habermas' "" rufen auch heute noch starke Gegenreaktionen hervor:Eine Denkschwäche attestiert etwaden Unterzeichnern des Manifests auf: Es gibt eben nicht nur denWaffenlieferungen statt Verhandlungen, schreibt er. Auch Habermas sitze mindestens einem Irrtum auf, wenn er eine "Suche nach erträglichen Kompromissen" fordert: "Selbst die Sentenz von der für Russland 'gesichtswahrenden' Lösung ist noch imprägniert von dieser unrealistischen Idee - zumindest auf dem Feld des Krieges und der internationalen Beziehungen. Eine Gesichtswahrung Russlands kann kein anzustrebendes Ziel sein, weil es einesuggeriert, die durch den einseitigen Angriff Russlands und durch diescheint. Eine Kriegsführung, von der Putin in seiner heutigen Rede zur Nation versprach, sie 'systematisch' fortzusetzen. (…) Friedensverhandlungen sindfür die Lösung des Konflikts, sondern ihr. Solange Russland, wie Verhandlungsangebote und Kontaktaufnahmen durchaus vermitteln, die Spielräume einengt und offensichtlich kompromisslos kämpft, auch mit einem zivilisatorisch befremdlichen interesselosen Umgang mit eigenen Verlusten, müssen die Ukraine und der Westen die Optionen erhöhen - dazu gehören nicht nur, aber derzeit in erster Linie.""Wer Putin nicht Einhalt gebietet, ermuntert ihn, seine völkerrechtswidrigen imperialistischen Fantasien weiterzutreiben.. In dersehen wir bereits weitere Destabilisierungsversuche durch Russland", warnen etwa die beiden ehemaligen Präses der Synode der EKD(Grüne) undin derin einem Appell für weitere Waffenlieferungen: "Friedensethik muss sich als glaubwürdig in der Realität bewähren. Pazifismus gehört zweifelsohne zum Christentum, er prägt uns als einzelne Menschen. Aber gemäß der Unterscheidung von Amt und Person ist Pazifismus für staatliches Handeln nicht die einzig mögliche oder legitime Antwort auf eine reale Bedrohung. Auch in der Präambel unseres Grundgesetzes wird uns aufgegeben, in einem vereinten Europa dem. Die Ukraine hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Dabei schützt sie auch unsere Freiheit und unsere europäische Sicherheit. Ohne Waffenlieferungen wäre ihr dieses Recht zur Selbstverteidigung verwehrt. Es würde die Ukraine und das ukrainische Volk heute."Auch Jagoda Marinić kann in derden Aufruf zu Verhandlungen nicht mehr hören , solange er die Fakten ignoriert: "Viele, die jetzt für einen Verhandlungsfrieden argumentieren, klammern aus, wie vieles von dem, was sie heute als Verhandlungsoption präsentieren, Russlandund der Ukraine abgesprochen wurde. Welches Interesse sollte Russland haben, sich nach einem Jahr Kriegsführung mit dem Status quo von vor Kriegsbeginn zufriedenzugeben? Wer also fordert, man müsse jetzt mit Russland verhandeln, sollte auch erklären, ob er Russlandmöchte.""Scharfe wirtschaftliche, Abkehr von russischer Energie,westlicher Unternehmen aus Russland, Revision der bilateralen Abkommen mit Moskau, Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung für die Ukraine - all dies und noch viel mehr hättepassieren müssen", ärgert sich derweil der ehemalige belarussische Diplomat, der imebenfalls nachdrücklich Unterstützung für die Ukraine fordert: "Es gibt erst dann eine Chance auf gerechtere Verhandlungen, wenn beide Seiten wenigstens annährend die gleichen Bedingungen haben. Wenn Russland die erobertenund seine Truppen von dort abgezogen hat. Wenn ukrainisches Gebiet nicht mehr beschossen wird und die von Russland entführten Kinder zu ihren Eltern zurückkehren. (...) Während die Ukraine mit der Waffe in der Hand verzweifelt um ihr Existenzrecht kämpft, geht es manchen europäischen Politikern darum, eine andere Schlacht zu gewinnen - die, gegen die Sehnsucht nach den alten, komfortablen Zeiten."Im-Gespräch ist sich auch BND-Chefsicher, dass Putinangreifen wird: "Das deckt sich sogar teilweise mit den Ankündigungen russischer Akteure, die das ganz klar selber sagen. Es geht in dieser Auseinandersetzung nicht nur um die Ukraine, sondern darum, dass Putin sein Herrschaftsmodell durchsetzen will. Dazu gehört ein großer Einflussbereich um Russland herum. Davon ist die Ukraine nur ein Teil. Letztendlich wehrt er sich dagegen, dass demokratische, rechtsstaatliche Verhältnisse so nah an die russische Grenze heranrücken, dass sie eventuell auch für seinewerden könnten."Für Putin ist daseine "Art", kommentiert Frank Nienhuysen in der: "Sie hilft ihm, mit Leichtigkeit all das zu begründen, was andernfalls für ihn schwierig zu vermitteln wäre: dass auch nach einem Jahr in Kiew immer noch Wolodimir Selenskij fest im Amt sitzt, dass Russlandin der Ukraine vorweisen kann, dass die Nato-Erweiterung nach langer Pause durch ihn wieder in Gang gebracht wurde, dass die heimische Wirtschaft sich loyal denmuss. Und dass die Menschen in Russland kaum noch eine Möglichkeit haben,als die des Kremls zu äußern. Solange der Krieg andauert, so lange entzieht sich die Führung in Moskau der Notwendigkeit, eine unerfreuliche Bilanz ziehen zu müssen."Im Interview mitist der amerikanische Journalist und Schriftsteller George Packer immer noch sauer darüber, wie die USA sich aus Afghanistan zurückgezogen haben: ohne Absprache mit den Aliierten, ohne Konzept für die afghanischen Helfer. So gesehen ist erfür dessen Überfall auf die Ukraine: "Nach 20 Jahren des Versagens in Afghanistan und im Irak ist es geradezu schockierend zu sehen, dass Washington immer noch weiß, wie man. Biden und seine Berater handeln kompetent. Und es macht mich schon stolz, wenn Ukrainer sich für die amerikanische Hilfe bedanken. Es gibt einem das Gefühl, dass wir doch etwas in der Welt bewirken können, ohne dass es im Debakel endet. Putins Entscheidung hat ironischerweise denin der Weltpolitik umgekehrt." Und die Amerikaner könnten jetzt außerdem noch von den Ukrainern lernen: "Die ukrainische Gesellschaft ist mobilisiert, aber. Und der Patriotismus, den ich da erfahren habe, richtet sich auch gegen die korrupte,. Das hat mich mit einiger Wehmut erfüllt: Die Werte, für die die Ukraine eintritt, verfallen in Amerika. Dort versucht man gegen extreme Widerstände eine Demokratie aufbauen, während wir in den USA ihrer Zerstörung zuschauen."