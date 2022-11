Erst am 30. September hatte Russland erinnert Bernhard Clasen in der. Nun ziehen sich Putins Truppen zurück aus der Stadt und der Region, und die Ukraine meldet, in denengeräumt werden müssen, mehr etwa im. Andere Städte, so Clasen, stünden aber noch unter Beschuss der Russen. "Indessen istzunehmend geschwächt. Dutzende von Ehefrauen und Müttern aus der Region Kursk, deren Männer für den Krieg eingezogen wurden, sind in dem russischen Grenzort Ort Valuyki, 125 Kilometer nördlich von Svatove, in der Region Belgorod eingetroffen. Sie fordern, so berichtet der ukrainische Dienst von, den Abzug ihrer Angehörigen aus der Kampfzone um Svatove in der Region Luhansk."hat sich zum Rückzug aus der annektierten Stadt nicht geäußert, berichtet Friedrich Schmidt in der, diese Hiobsbotschaften zu überbringen, überließ er seinen Untergebenen.Irina Peter porträtiert für diedie junge Journalistin Liza (Name geändert), die von Tbilissi aus für das russische Studentenmagazinschreibt. Sie ist eine von über, die nach Kriegsbeginn nach Georgien flüchteten. Dort leben auch Tausende ukrainische Flüchtlinge, die keinen Fluchtweg nach Westen fanden: "Liza hat das Gefühl, dass sich die russische und ukrainische Community. Auch zwischen ukrainischen und russischen Journalisten ist ihr in Tbilissibekannt. Sie selbst möchte niemanden aus der Ukraine retraumatisieren: 'Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, aber zu Beginn war es absolut klar, dass es völlig sinnlos ist, sich bei Leuten, die gerade vor Bomben geflüchtet waren,.' Sie fühlte damals eine starke Schuld. Erst einige Zeit nach Kriegsausbruch traute sie sich, ihren ukrainischen Freunden zu schreiben. Zu groß war ihre Angst, sie könnten Liza hassen - doch sie taten es nicht."Diehat einige Journalisten aus Russland, Belarus und der Ukraine zu einem Workshop eingeladen. Ihre Texte erscheinen in einer Beilage. Janka Belarus schreibt über das komplizierte: "Jahrelang hat Lukaschenko versucht,. Und doch höre ich heute auf den Straßen von Minsk viele junge Leute, die Belarussisch sprechen. Das freut mich. Das Schöne ist, dass es für Belarussen einfach ist, mit Ukrainern zu kommunizieren. Zwar spricht jeder in seiner eigenen Sprache, aber die Verständigung klappt bestens. Russen, die beide Sprachen für '' halten, können da oft nicht mithalten. Dabei geht es nicht um sprachliche Unfähigkeit, sondern. 30 Jahre lang waren sie nicht in der Lage, denauszusprechen, aber sie berufen sich ständig auf das Lied 'Die Jugend ist mein Belarussija'. Deutsche sind offensichtlich imstande sich zu merken, dass das Land jetzt Belarus und nicht mehr Weißrussland heißt. Für Russen scheint das eine unlösbare Aufgabe zu sein. Nun denn: Bringen wir es ihnen bei."Dievon Künstlern und Intellektuellen erinnert Ulrich M. Schmid in deran die Auswanderungswellen während der Sowjetzeit. Und: "In Russland selbst werden oppositionelle Kulturschaffende zunehmend marginalisiert. In der wichtigsten Moskauer Buchhandlung gibt es etwa eine interne Anweisung, dass Bücher vonodernur mit dem Buchrücken undin die Regale eingestellt werden dürfen. Semfiras Lieder werden aus den Programmen der russischen Radiosender entfernt. In den Konzertagenturen zirkulieren inoffizielle. Die besten Stimmen der russischen Kultur haben immer weniger mit Russland zu tun. Dem offiziellen Mainstream bleibt nur der: Das Staatsfernsehen zeigt nun im Auftrag des Kulturministeriums loyale Politiker, Schauspieler und Autoren, die patriotische Aussagen von Puschkin bis Dostojewski rezitieren."Außerdem:hat in derdie Herausforderung angenommen, mit dervon Deutschland zurück in die Ukraine zu fahren.funktioniert in der Ukraine einiges besser als in Deutschland, stellt sie fest: "Daszum Beispiel oder der Kurierdienst Nova poschta, der alles Mögliche - ob ein kleines Paket oder eine Palette voll Hilfsgüter - schnell und zuverlässig liefert, und das."Schon dass Jürgen Kaube heute in derauf einen Artikelinaus dem Oktober zurückkommt, zeigt, wie schlecht diefunktioniert. Attalis Artikel ist in Deutschland natürlich nicht zu lesen und steht hinter der Zahlschranke der Pariser Wirtschaftszeitung. Der ehemalige Berater François Mitterrands warnt darin vor einem. Das- billiges Gas aus Russland, billige Verteidigung aus den USA, teure Exporte nach China - schildert er als zerbrochen, so Kaube in seinem Resümee. Gleichzeitig verschlechtern sich die deutsch-französischen Beziehungen wegenund der üblichen belustigten Indifferenz deutscher Politiker gegenüber französischen Empflindlichkeiten. "Attalis Text ist zu kurz, als dass man ihm eine Analyse der europäischen Situation entnehmen könnte. Den Krieg malt er nach Art von Intellektuellen an die Wand, die nur diefür ausreichend halten, um die Leute aufzuwecken... Berechtigt ist aber sein Hinweis auf die Gefahren eines, der ohne Mythen auskommt und darum glaubt, gar keiner zu sein."