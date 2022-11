Fritz Erler: Schwarzer Pierrot, 1908. Akademie der Künste, Berlin. Foto: Oliver Ziebe

Judith Leister unterhält sich für diemit, der Direktorin des durchschwer beschädigtenin Kiew. Die Kunstwerke, erzählt sie, sind inzwischen "an einem geheimen Ort. Aber Sie können sich vorstellen, dass man nicht alle Objekte außer Landes bringen kann. Da die Russen gerade unsere Energieversorgung zerstören, kann esgeben, wenn der Strom ausfällt und die Werke der Feuchte und bestimmten Temperaturen ausgesetzt sind. Zudem besteht unser Museum aus zwei denkmalgeschützten Gebäuden. Im ehemaligen Wohnhaus der Familie Chanenko aus der Zeit des Eklektizismus ist fast jeder Raum individuell gestaltet." Während also ukrainische Museen beschossen werden, zeigt dasgerade die Ausstellung "Gewöhnlicher NATOzismus", "in Anspielung auf den Nationalsozialismus", so Waganowa. "Darin wird die übliche russische Propaganda über die Ukraine wiederholt und - in aggressiver Verdrehung der Fakten - der angebliche 'Nazismus' Europas und der USA präsentiert. Manche Kulturstätten wurden zu, so das Museum der Stadt Moskau, das Staatliche Darwin-Museum, das Museum der russischen und Sowjethelden und das Roman-Witjuk-Theater. Das sagt viel über die Funktion und denaus."





"Wo immer man hinschaut in den Ausstellungssälen, stößt man auf Geschichten von Verlust, Raub, Beschlagnahme,", schreibt ein nachdenklicher Andreas Kilb in derüber die Ausstellung "", mit der die Akademie der Künste in Berlin ihreder letzten zwanzig Jahre dokumentiert. "Vor vier Jahren wurden in einem Berliner Auktionshaus zwei Ölskizzen vonmit dem Eigentümerstempel der Akademie der Künste eingeliefert. Die Bilder waren 1945 aus einem Auslagerungsraum in der Neuen Reichsmünze gestohlen worden; jetzt hängen sie wieder in der Akademie. Eine Munitionskiste mit Lebenszeugnissen der jüdischen Pianistin, die ihr Überleben im 'Dritten Reich' der Übereignung ihrer Kunstsammlung an Hermann Göring verdankte, wurde auf einergefunden; ein Bild des als 'entartet' verfemten Malersüberlebte nach seiner Entfernung aus der Münchner Pinakothek im Privatbesitz.Bibliothek wurde bei seiner Flucht vor den Nazis in alle Winde zerstreut; heute verwahrt die Akademie achtundachtzig von ehemals gut fünftausend Bänden."Museen in Europa und den USA haben dieaufgefordert, die Kunst zu respektieren, meldet unter anderen: Die für die Festklebeaktionen "'verantwortlichen Aktivisten unterschätzen diedieser unersetzlichen Arbeiten, die es als Weltkulturerbe zu bewahren gilt', hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des Icom Deutschland, dem deutschen Nationalkomitee des Internationalen Museumsrats. Museen seien Orte, an denen Menschen unterschiedlichster Hintergründe in einen Dialog treten könnten und die gesellschaftliche Diskurse ermöglichten, betonten Museumsdirektorinnen und -direktoren von rund 90 Häusern."Weiteres: Bernhard Schulz berichtet imvon der Messe "". Besprochen werden eine Ausstellung im Lütticher Museum La Boverie überaus dem französischen Zweig der, die sich als Spenderinnen, Mäzeninnen und Sammlerinnen hervorgetan haben ( monopol ), die Ausstellung zum 25-jährigen Jubiläum der Fondation Beyeler mit dem amerikanischen Pop-Art-Künstlersals NZZ ) und die Schau ": Kultobjekt - Designobjekt" in der Münchner Pinakothek der Moderne ).