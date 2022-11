Daswollte den 9. November zum Anlass nehmen, um im Namen der "Multidirektionalität" über Koinzidenzen der jüdisch-israelischen und der palästinensischen Erinnerungskulturen zu sprechen (unsere Resümees ). Die Vorlage zur Diskussion sollte Charlotte Wiedemanns Buch "Der Schmerz der anderen" sein, das sämtliche Urkatastrophen mit dem grünen Band der "Empathie" verbinden will. Die Kritik daran, dass die Diskussion ausgerechnet am 9. November stattfinden sollte, leuchtet Jannis Hagmann, der in derberichtet, nicht ein, er sieht eine Instrumentalisierung von der anderen Seite: "Im zunehmend rechtslastigen und teilsin Israel wird der Begriff Nakba mitunter als 'antiisraelisch', teils auch als antisemitisch gebrandmarkt, was die Erinnerung an die Flucht und Vertreibung von Araber*innen aus Palästina. Auch in Deutschland sind derartige Stimmen seit Jahren zu vernehmen." Das alles wäre nicht passiert, wenn nicht Israels Botschafter in Deutschland,, "die öffentliche Debatte" hätte, meint der Israel-Korrespondent der, Christian Meier: "Der Diplomat, der seit August auf seinem Posten ist, hat Israels Botschaften einmal als '' eines 'diplomatischen Kriegs' bezeichnet."und, Autorinnen des Buchs "Gefährlicher Glaube" über die Gefahren der Esoterik, erklären im-Gespräch mit Julia Werthmann noch einmal, woundanknüpfen: Zum einen ist es "der Glaube an eine gerechte Welt. Das klingt für Außenstehende hilfsbereit, sozial und demokratisch, aber darum geht es in dem Fall nicht. Unter Gerechtigkeit verstehen Esoteriker eher, dass jeder bekommt, was er verdient hat. Im Sinne des: 'Wer Gutes tut, dem wird Gutes passieren.' Das hört sich nett an, aber im Umkehrschluss bedeutet es eben auch: 'Wem Schlechtes widerfährt, der hat Schlechtes getan.' (…) Wir sehen seit Jahren, dass Teile der Szene ein massives Problem haben, sich abzugrenzen. Es grassieren antidemokratische Führungskulte, ein klarerund antisemitische Verschwörungserzählungen oder der Holocaust wird mit einer angeblichen 'begründet. Dazu hat die Esoterikszene eine antimoderne Haltung gegenüber Fortschritt oder Medizin, die nicht selten antisemitisch konnotiert ist. All das ist anschlussfähig im rechten Lager.""Die Situation ist noch", sagt der Soziologe, der am Else-Frenkel-Brunswik-Institut der Universität Leipzig die Autoritarismus-Studie durchgeführt hat, im Gespräch mit Doreen Reinhard zu denauf Unterkünfte für Geflüchtete: "In den letzten Jahren haben wir in dieser Szene eine weitere Verstärkung gesehen, Netzwerke haben sich verdichtet und vergrößert. Nun befinden wir uns in einer Verkettung von Krisen, da ist die Pandemie, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Folgen von Inflation und steigenden Energiepreisen. Gesellschaftlich und politisch erleben wir eine fragile Situation. Wir beobachten über unser Telegram-Monitoring Kommunikation von radikalen Gruppen und Akteuren und sehen, dass es dort eingibt."