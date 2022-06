Es war zunächst nur eine Meldung. Der Fotoreportersei bei einer Bombardierung durch die russische Armee nördlich von Kiew ums Leben gekommen (unser Resümee ). Er war seit März vermisst, seine Leiche wurde Anfang April gefunden. Nun stellt sich heraus, dass Levin, ähnlich wie der Dokumentarfilmer(unser Resümee wurde. Levin war zusammen mit dem Soldatenunterwegs, der ebenfalls umgebracht wurde. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" legt dazu ein umfassendes Dossier (hier als pdf- Dokument ) vor und berichtet online. Der Tatort wird in dem Bericht so beschrieben: "Levins Auto war in Brand gesetzt worden. Es hatte Einschusslöcher. Nur die Beifahrertür war offen. Der Kofferraum des Wagens war geschlossen. Tschernyschows Leiche lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, in der Nähe der offenen Autotür. Ein Großteil der Leiche war verbrannt. Die Leiche von Maks Levin lag auf dem Rücken. Sie wies keine Brandspuren auf. Es warenzu sehen,. Levins Mobiltelefon, Papiere, Schuhe und kugelsichere Weste wurden nicht gefunden und waren wahrscheinlich gestohlen worden.", langjähriger Berater vonund aktuell Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Wirtschaft der russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau, hat Russland verlassen. "Gorbatschows Vermächtnis ist an die Wand gefahren. Nach dem 24. Februar ist", sagt er im Gespräch mit Lena Fiedler (). Die Verantwortung für die Entwicklung Russlands tragen für ihn "diejenigen, die mehr oder weniger aktiv die Reformen unterstützt haben", meint er: "Durch diehaben sich viele an den angeblichenerinnert. Das war in der DDR ganz ähnlich. Wir Russen waren uns des morgigen Tages sicher. Aber der Tag hat uns nicht gefallen. (...) Aber auch der Westen hat Fehler gemacht. Dieserzum Beispiel. Die Putinversteher wurden durch die Putinhasser verdrängt."Die EU berät in diesen Tagen. Der Beitritt derin dieist begrüßenswert, stellt die EU aber auch vor Probleme, schreibt der Politologein der: "Polen und Ungarn zersetzen in einer unrühmlichen Partnerschaft die demokratischen Standards der EU. Weil Gegenmaßnahmen Einstimmigkeit erfordern, können die beiden sich gegenseitig vor (härteren) Konsequenzen schützen.Was also, wenn in einem Neumitglied Ukraine dereinststattfinden? Zur Erinnerung: Wir sprechen von einem Land mit. Einem Land, dessen junge demokratischen Institutionen von Oligarchen bedroht, viele sagen gar beherrscht werden."Schwierig, ja tragisch gestalten sich fürdie Verhandlugnen zum EU-Beitritt. Erst verlangte Griechenland die Namensänderung, nun kommen demütigende Bedingungen aus Bulgarien. Der nordmazedonische Politiloge Zoran Nechev sagt im Gespräch mit Jana Lapper von der: "Offiziell unterstützen die Regierungen von Albanien, Nordmazedonien und Montenegro diegenauso wie die Öffentlichkeit. Heimlich denken sich aber viele auf dem Westbalkan: Okay, ihr könnt den Status als Beitrittskandidat haben, aber schaut euchan, in der wir uns seit Jahren befinden. Euch wird es nicht anders ergehen. Montenegro verhandelt schon seit zehn Jahren und hat noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Wenn die EU glaubwürdig sein will, muss sie zuerst glaubwürdigsein.Es war ja bekannt, dass dieprächtig an russischen Verbrechern verdient, aber nicht unbedingt, was für Symbole sie schafft. Der belarussische Schriftstellerzeichnet in seinem Roman "Revolution" ein düsteres Bild des postsowjetischen Russland, und dazu gehören die deutschen Autos, wie er im Gespräch mit Peter Kümmel in dererläutert: "Wer in Russland BMW fährt, von dem kann man erwarten, dass er sich im Verkehrbenehmen wird, er wird etwa regelwidrig die Spuren wechseln, wie es ihm passt. Aber diese Automarke bedeutet auch, dass der Fahrer vermutlich ein gefährlicher Mensch,ist. Und so wird jedes deutsche Auto auf seine eigene Art gelesen. Derverkörpert Macht und Druckausübung. Und der Zustand seines Autos ist ihm egal: Er holt sich sowieso jedes Jahr ein neues."