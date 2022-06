Aussagen des sicherheitspolitischen Beraters von Bundeskanzler Scholz, Jens Plötner, offenbaren Denken, das uns in den letzten Jahrzehnten in diese furchtbare Situation gebracht hat. Es ist doch nicht die Zeit, um liebevoll über Russland nachzudenken, sondern Ukraine zu helfen. https://t.co/gMIIsoZDRB - Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) June 21, 2022

Gewaltist "seit den ersten Tagen des Krieges "ein fester Bestandteil der russischen Kriegsführung", schreibt ein Reporterteam des, das Recherchen der Zeitung zu russischen Kriegsverbrechen präsentiert. Da ist etwa die Zeugenaussage des, eines von nur drei Überlebenden eines, unweit Kiews, das in den ersten Tagen des Krieges etabliert worden war. "Bondarenko sagt, er sei von russischen Soldaten geschlagen undworden. Er hat durch die russischen Angriffe mehrere Zähne verloren, sein Oberkörper ist von Narben übersät, und seine Wirbelsäule könnte dauerhaft geschädigt sein. In einem Interview Ende April erzählte er, wie der russische Zug ihn mit verbundenen Augen zu einem Lager führte, wo die Soldaten einefür ihre Gefangenen eingeführt hatten. Jeden Tag wurden Zivilisten schwer geschlagen, ihre; dann, wenn der Zeitpunkt der Ermordung näher rückte, wurde ihnen in diegeschossen, um maximale Schmerzen zu verursachen, dann wurde ihnen erneut in den Bauch geschossen, bevor sie schließlich durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet wurden."Ziemlich ausführlich setzt sich die Osteuropahistorikerinin einem Twitter-Thread mit dem Politologenauseinander, der in den Talkshows zu den Fürsprechern einer "" deutschen Interessenspolitik angesichts des Ukrainekriegs geworden ist: "Man kann der Ansicht sein, dass es 'für uns' das Beste wäre, wenn die Ukraine ihre Existenz opfert, um uns die Angst vor einer atomaren Eskalation zu nehmen. Dann soll man das aber sagen und nicht allen Ernstes für sich beanspruchen, mit der Ukraine solidarisch zu sein."Ähnliches sagt, Berater im Stab Selenskis, im Gespräch mit Cathrin Kahlweit von der: "Putin hat kein finales Ziel, der Krieg ist für ihn. Und wie sollte ein Exit-Plan für die Ukraine aussehen? Die, dass wir große Kompromisse machen müssen, solltengerichtet werden, nicht an uns. Wir sind bekanntlich bereit, einen Status quo ante zu akzeptieren, wenn sich die Russen aus den Gebieten zurückziehen, die sie im Krieg besetzt haben."Großen Widersrpuch lösten auf Twitter ein paar Äußerungen des Kanzlerberatersaus. Er machte bei einer Intervention in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sozusagen diskursiv den für die SPD so charakterisitischenhinweg, direkt zu Russland. Wörtlich sagte er, laut Christine Dankbar in der: "Mitkann man viele Zeitungsseiten füllen, aber größere Artikel darüber, wie in Zukunftsein wird, gibt es weniger." Das aber sei eine "mindestens genauso", über die man diskutieren solle. Seine Intervention kann man in voller Pracht auf Youtube nachvollziehen.In derherrscht keine einhellige Begeisterung über diese Äußerungen:Der belarussische Schriftsteller arbeitete mehrere Jahre für den unabhängigen russischen TV-Sender. "Putin kann sich darauf verlassen, dass Energie fürimmer wichtiger sein wird als dieund Russen", sagt er im Interview mit Roman Bucheli: "Ich glaube, Putin wird einfach schauen, wie weit Europa bereit ist, seinerseits den Einsatz zu erhöhen, und er wird darum so lange wie möglich tun, was er gerade will. Im Endeffekt besteht sein Ziel darin, wieder eine Artzu etablieren, mit der Ukraine, mit Weißrussland, Kasachstan, vielleicht irgendwann auch mit dem Baltikum. Er wird so weit gehen, wie ihm Europa zu gehen erlaubt. Und mein Eindruck ist jetzt nicht, dass Europa ein wahnsinniges Problem damit hätte, wenn sich Putin die Länder holt, die zuvor zur Sowjetunion gehört haben."Lehnte2015 die Aufnahme syrischer Flüchtlinge 2015 noch mit aller Macht ab, ist diein der Bevölkerung gegenüberseit Beginn des Krieges ungebrochen, notiert Thomas Schmid in der- trotz des historisch belasteten Verhältnisses zwischen Polen und Ukrainern: "Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begann in Ostgalizien, besonders in Lemberg, einzwischen der jungen Polnischen Republik und der soeben gegründeten Westukrainischen Volksrepublik. Die dort lebenden ethnischen Polen wollten den Anschluss an Polen, die Ukrainer in ihrer Mehrheit eine. Der Bürgerkrieg wurde blutig ausgetragen. Und es kam dabei auch zu, die meist versuchte, in diesem ihr fremden Konflikt neutral zu bleiben. Während sich viele galizische Polen den Anschluss an Polen wünschten, sahen viele Ukrainer in den Polen Fremdlinge. Und später wurden viele Polen wiederum Opfer des jungen ukrainischen Nationalismus. Etwa während der Zeit der Besetzung der Ukraine durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg."