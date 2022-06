Today is the 6th anniversary of the Brexit referendum. This is what the Leave campaign promised it would be like once we left the EU. Judge for yourself if they were telling the truth.#BrexitReality pic.twitter.com/wYCwOFda9k - Brexit Bin 🇪🇺🕊🇺🇦 #BrexitReality (@BrexitBin) June 23, 2022

Während deutsche Medien eher klein und fast etwas mäkelig über die EU-Entscheidung für einenberichten ("wirklich versprochen hat ihnen die EU nichts", heißt es bei), ist die Meldung beim Aufmacher : "Dies ist eineEntscheidung, die dem vom Krieg zerrissenen Land die Tür zur EU-Mitgliedschaft öffnet und Wladimir Putin." Jennifer Renkin erläutert: "Als Selenski die Bewerbung der Ukraine um die EU-Mitgliedschaft ankündigte, waren viele Länder in Westeuropa skeptisch. Hochrangige Beamte zählten, die sich gegen den Kandidatenstatus für die Ukraine aussprachen, aber die Stimmung hat sich geändert, da die Staats- und Regierungschefs befürchten, auf derzu stehen... Bei seiner Ankunft auf dem Gipfel sagte der niederländische Premierminister Mark Rutte, er sei 'ein wenig besorgt' gewesen, dass die Kommission den Kandidatenstatus für die Ukraine überstürzen würde, gab aber zu, dass er sich geirrt habe. Die Kommission habe eine 'harte Einschätzung, brutal ehrlich mit der Ukraine' darüber erstellt, was noch getan werden müsse, um die Beitrittsgespräche zu beginnen.'"Putin hat neulich gesagt, ein EU-Kandidatenstatus der Ukraine würde ihn nicht weiter kratzen. So hat er nicht immer geredet, erinnert sich-Korrespondent Friedrich Schmidt: "Als sichein Abschluss abzeichnete, änderte sich der Ton. Mitund einembrachte er den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch davon ab, das fertig ausgehandelte Abkommen zu unterschreiben. Die Folge waren die "Euromaidan"-Proteste und Janukowitschs Sturz im Februar 2014. Als Moskaus 'rote Linie' erschien damals nicht die Nato-Mitgliedschaft, sondern eine Annäherung der Ukraine an die EU."Wenn Wirtschaftsminister Habeck jetzt einen einen "" ausruft, ist das nicht nur für die Quittung für die, in die sich Deutschland begeben hat, sondern auch für eine schreibt Bernhard Pötter in der: "Öl, Gas und Kohle waren immer billig und wurden gemessen an der Kaufkraft. Es gab keinen Druck zur Sparsamkeit. Im Gegenteil: Produkte wurden kurzlebiger und energiefressender, Transportwege länger,, Wohnungen immer größer. Mehr Effizienz wurde vom Mehrverbrauch aufgefressen: Je sparsamer die Motoren, desto größer die Autos und desto weiter die Fahrten."Nicht alleverurteilen Russland, aber die meisten sprechen nicht offen darüber, weiß Sonja Zekri, die für dieunter anderem mitvom Maidan Monitoring Information Center, einer internationalen NGO, die die Zerstörung der sozialen Infrastruktur dokumentiert, gesprochen hat: Ihre Beobachtung: "'Wenn wir mit 150 Leuten vor den Trümmern ihrer Häuser sprechen, sind 120 von ihnen rasend vor Wut auf die Russen, 20 völlig desorientiert, und.' Sie, Subar, sehe jedenfalls wenig von der so glühend beschworenen neuen Einigkeit der Ukrainer, die nach den Worten von Politikern und auch vieler Ukrainer immerhin ein Gutes sei, das dieser Krieg gebracht habe: 'Bullshit. Die einzelnen Gruppen der Gesellschaft leben immer noch in völlig. Nur wollen die patriotischen Aktivisten in der Ukraine das nicht wahrhaben.'"Und noch was: Vor sechs Jahren wählten die Briten eine