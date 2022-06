documenta der Schande: Die zahlreichen Antisemitismusskandale bei der Kunstausstellung markieren eine Zäsur. Nun müssen harte Konsequenzen folgen - auch für Kulturstaatsministerin Claudia Roth. #Meinung #documenta15 #Antisemitismus https://t.co/ywe8wfY8y1 - Jüdische Allgemeine (@JuedischeOnline) June 22, 2022

will der Documenta fernbleiben, die antisemitischen Abbildungen nannte er gegenüber der". Die Zeitung wiederum fordert den Rücktritt vonsteht derweil unter, berichten Claas Oberstadt und Tobias Timm in der, die auch mit dem Kollektiv gesprochen hat: "'Wir waren naiv' sagt ein Mitglied von Taring Padi, das seinen Namen nicht genannt wissen will, am Dienstag der: 'Als wir das Banner aufbauten, fielen uns die beiden Figuren nicht auf. Wir machten uns mehr Sorgen um die roten Sterne, die immer wieder in unseren Arbeiten auftauchen. Wir hatten Angst, dass die Menschen jetzt während des Kriegs in der Ukraine denmit dergleichsetzen würden. Wir waren ziemlich besorgt deshalb.'" Protestieren gegen den Abbau wollen sie nicht: "Wir werden es nicht freiwillig abnehmen. Wir sind allerdings Gäste hier, wir werdenim Haus unseres Gastgebers. Das ist unser Prinzip. Wenn man uns nicht mehr willkommen heißt, dann gehen wir. Leise.""Müssen dieneu gezogen werden?", fragt Hanno Rauterberg ebenfalls in der, auch mit Blick auf die Rede, der diein Deutschland als Voraussetzung der Debatte benannte: "So kann man das natürlich machen: von den Künstlern aus aller Welt verlangen, dass sie die Staatsräson der Deutschen, ihre 'beherzigen. Das hat jedoch seinen Preis. Schließlich war die Freiheit der Kunst ja auch und gerade für Quertreiber gedacht, für ihre widrigen Ideen, ihre politisch-moralischen Abstrusitäten. Wer sie jetzt, aus verständlichen Gründen, einhegen will, erweckt nicht nur im globalen Süden den Eindruck, dassauf seine Weise ganz schön unfrei und ausgrenzend sein kann." Rauterbergs Konsequenz: "Die alte Idee einer alles und alle einbindenden Weltkunstschau kann nicht gelingen, sie verdankt sich einem, das nicht mehr in die Zeit passt.""Es ist nach wie vor richtig, dass dersich nicht in praktischehabe, auch nicht schnüffelnd, aber wenn er nicht einmal für Gremien sorgt, die ein großes Kulturereignis überblicken, dann bleibt das nicht ohne Folgen", schreibt indes Thomas E. Schmidt in der. Aber: "Es wird ihm in Zukunft schwerer fallen, sich herauszuhalten, woöffentliches Geld für ein Kulturevent ausgegeben werden. Das ist für die Kunst langfristig nicht gut. Fällt die Documenta fifteen nun also unter denvon 2019, der Kulturveranstaltungen öffentlich zu fördern untersagt, wenn der israelbezogene Vernichtungswille von BDS im Spiel ist? War die Durchführung der Documenta sogar ein Verstoß gegen diesen Beschluss?" Und Peter Kümmel kann in der Zeit nicht fassen, wie die Verantwortlichen zunächst auf die Idee der Verhüllung kommen konnten. ( Mehr im heutigen 9Punkt Kommunen, Kollektive, Kooperativen, Kunst nicht als Markt gedacht - das sind alles Ideen, die esschon lange gibt, erinnert Peter Richter in der. "Was vor diesem Hintergrund bei dieser Documenta besonders bemerkenswert ist, das ist die Entschlossenheit zursolcher Dinge als Offenbarungen eines 'globalen Südens', der 'dem Norden' beziehungsweise 'dem Westen' bisher ungesehene Lichter aufstecke." Zumal schon der Begriff "globaler Süden" problematisch sei. "Seit vier Monaten kämpft dienun explizit dafür, dem Westen angehören zu dürfen, der in dieser simplen Dichotomie zum Norden wird. Seit vier Monaten wird dieser Westen jetzt täglich aufs Neue zu Hilfe gerufen und als Wertegemeinschaft beschworen, während Russland das Land in eine ganz andere Richtung zu ziehen versucht und sichlieber nicht zu eindeutig auf eine Seite schlagen wollen." Da klingen die alten Begriffe von Erster, Zweiter und Dritter Welt für Richter "wieder deutlich zeitgemäßer als die Romantisierung eines 'globalen Südens' für sein begeistert über den Kamm geschorenes Nicht-westlich-sein bei einer Kunstausstellung im vergleichsweise auch in Fragen der finanziellen Ausstattung sehr hohen Norden.""Den Makel der Fahrlässigkeit, den Stempel des Antisemitismus wird diese Documenta nicht mehr los", kommentiert Nicola Kuhn imBesprochen werden die Ausstellung "Weißer Regen" der Künstlerinin der Berliner Guardini Galerie ( Tagesspiegel ), die Ausstellung ". Die Anfänge in Wien" im KHM in Wien ) und die Ausstellung "Evolution" in der Basler Fondation Beyeler ).