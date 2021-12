Was ist bloß los in, fragt sich Cornelius Pollmer in dermit Blick auf, Fackelmärsche oder den "Furor" gegen sämtliche: "Richtig ist, dass gerade der ländliche Osten seit 1990ist, dass in Summe vier Millionen Menschen die ehemalige DDR verließen, weil es im Westen größere Firmen mit größeren Lohntüten gab und im Osten eben keine gleichwertigen Lebensverhältnisse. Es gingen, da unterscheidet sich Deutschland nicht vom Rest der Welt, vor allem die, die körperlich undwaren - was für eine Gesellschaft da zurückbleibt und wie verwundbar sie ist für rechtsextreme Einflüsterer, das darf sich jeder gerne selbst überlegen."Es ist die, und die Impfquote in Deutschland will immer noch nicht so recht steigen. Daran ist auch die jahrelange deutsche Toleranz (und Kassenfinanzierung) fürschuld, meint Natalie Grams-Nobmann bei, "wegen ihrer Verbreitung und vor allem ihres ungerechtfertigten Ansehens, das sie nach wie vor weithin genießt - sie kann den 'Einstieg zum Ausstieg aus dem wissenschaftlichen Denken' immens befördern. Dabei fängt es harmlos an. Einvon der Hebamme können doch nicht schaden? Und muss die erste Impfung wirklich so früh sein? Sorry, aber genau das haben wir viel zu lange toleriert. Ich sage: Wer Globuli sät, wird Impfgegnertum ernten." Umfragen belegen ihre Vermutung: "Bei den Erwachsenen, die Homöopathie bejahen, sind lediglichbereit, sich impfen zu lassen!"