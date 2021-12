plant die Einführung eines berichtet der. "Das Register würde im Januar 2022 in Kraft treten, ein Jahr nachdem Polen ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot eingeführt hat. Dies hat bei Frauenrechtlerinnen große Bedenken ausgelöst, da sie der Meinung sind, dass das Register angesichts des Abtreibungsverbots dazu verwendet werden könnte, Frauen, die selbst einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben,zu bereiten." Die polnische Regierung bestreitet das. Der Senator der liberalen Bürgerkoalition (KO),, hat jedoch auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass das Zentralregister nicht durch die ärztliche Schweigepflicht geschützt ist und "jederzeit Zugriff" hätten, berichtet Gabriele Lesser in der: Brejza "fügt auch gleich Beweise an: Kopien der geplanten Verordnung sowie seiner Briefe an das PiS-Gesundheitsministerium sowie an den Chef des Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft, Zbigniew Ziobro."In derfordertdas christliche Abendland auf, demzuzuhören, der gerade ein Flüchtlingslager auf Lesbos besucht und ein paar christliche Selbstverständlichkeiten gesagt hat. Wir können nicht das ganze Elend der Welt aufnehmen, könnte man ihm entgegenhalten. Doch: "Dieser Satz bedeutet nichts. Er ist ein, Grausamkeit und Willfährigkeit. Denn niemand, nirgends, ist jemals mit 'dem Elend der ganzen Welt' konfrontiert worden. Es ist dieses Elend, das um Hilfe ruft; es ist diese Handvoll leidender Seelen, die auf einer Müllhalde für Menschen geparkt sind; es ist konkret: diese kleine Gruppe von Kindern, die vor sich hinstarren und von denen eines Suizid begehen wird; es sind, deren Hüter ich bin und die nicht mehr ganz zur selben menschlichen Spezies zu gehören scheinen. Und das ist im Grunde genommen, an das dieser ebenso freundliche wie kühne Papst gegen alle Ideologen der 'Fluchtanreize' und des 'Bevölkerungsaustauschs' erinnert hat."Bei blickt Johanna Roth mit Bitterkeit auf die Grenze zwischen Polen und Belarus: ". So viele Menschen müsste jeder einzelne EU-Staat aufnehmen, würde man die rund 2.000 Asylsuchenden aus den Wäldern an der polnisch-belarussischen Grenze aufnehmen und gleichmäßig verteilen. Das entspricht in etwa drei Schulklassen oder einem vollbesetzten Wagen im ICE. Nähme man alle 7.000 Menschen auf, die sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen in der Hoffnung auf europäisches Asyl derzeit in Belarus aufhalten, wären es. Aber Europa weigert sich. Und die Lage an der Grenze und in Polen nimmt zunehmendan. Während in den Wäldern die Temperaturen teils im zweistelligen Minusbereich liegen, wurde im polnischen Fernsehen eineübertragen; dazu hatte das Warschauer Verteidigungsministerium längst verglühte Popsternchen wie Captain Jack und Lou Bega angeheuert, der seinen Auftritt mit einem Satz auf Polnisch begann: 'Danke für die Verteidigung unserer Grenze'."In derfragt Alex Rühle ratlos, wie sich ein derart unfähiger Politiker wie CSU-Verkehrsminister, der noch dazu in zahlreiche Skandale verwickelt war, die den Steuerzahlerwerden, bis zum Ende in der Regierung halten konnte: "Vielleicht kann man die Formel von der 'Würde im Amt' auch konjunktivisch verstehen: ', egal was passiert.'"