"Europäischer Jüngling mit Weinschale und Schoßhund", evtl von Mu`in Musawir, Papier, Tinte, Farbpigmente, Gold, Isfahan, Iran, dat. 1673, © The Sarikhani Collection / C. Bruce

Werner Büttner, Ausschnitt aus "Rosenscharmützel", 2007

Derwar immer auch vom Westen beeinflusst, selbst als er Perser, die erst Griechen und Römer und später Byzantiner und Osmanen das Fürchten lehrte, erkennt-Kritiker Andreas Kilb in einergewidmeten Ausstellung in der James-Simon-Galerie in Berlin. So wurde dasmit der Eroberung durch Alexander den Großen zur "Leitkultur im Perserreich", später imitierte man wie alle Welt chinesische Porzellan- und Glasmalerei. Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts suchte dann der Safawiden-Schah Abbas Verbündete gegen die Osmanen in Westeuropa, erzählt Kilb: "strömen in die neue Hauptstadt Isfahan, Perserteppiche und Buchmalereien finden ihren Weg nach Westen. Ob diese neuerliche Kontaktaufnahme ebenfalls 'fatal' war, wie es im Katalog zur Ausstellung heißt, die mit dem Isfahan-Kapitel endet, oder eher ein, muss jeder Betrachter für sich entscheiden. Der ästhetische Reichtum der Objekte, die in Berlin gezeigt werden, lässt die These vom historischen Sonderweg der iranischen Kultur ohnehin fadenscheinig wirken."





Prächtig amüsiert hat sich Till Briegleb () in der Hamburger Kunsthalle mit der "Last Lecture" des "Spott- und Tiermalers", der nur einen Feind kenne: "die Heuchelei. Etwa wenn es um die lebendigegeht, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Da hat Werner Büttner unter dem Kapitel 'Geworfenheit und Verstrickungen' doch einige Widersprüche anzumerken: von 'Bloß keine Illusionen' aus dem Jahr 1989, ein düsteres Selbstporträt alsvor einem umgestürzten Strommast, über 'Anpfiff zur Biografie' von 1998... Konsequent hält sich der Skeptiker an ironische Sinnbilder, um über die Untauglichkeit der kapitalistischer Leistungsmoral zu spotten, ihre Behauptungen und Versprechungen auch wirklich einzulösen."Besprochen wird außerdem die Ausstellung "Amada Verde" im Studio des Hauses am Lützowplatz in Berlin ( taz ) über das Verschwinden des