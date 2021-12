geben in freizügigenTipps, "wie Frauen ihre Männer nicht nur am Esstisch, sondern auchkönnen", berichtet Kacem El-Ghazzali in der. Die Frauen zeigen sich aber keineswegs in Dessous, sondern lediglich in privater Kleidung - Konservative und Islamisten sehen die "" dennoch verletzt und fordern Haft, aber auchüben Kritik, fährt El-Ghazzali fort: "Die muslimische Frau, so die Perversion derà la Fanon, sollte lieber konservativ und verschleiert sein. Andernfalls würde sie 'die westliche Mittelschichtsfrau als Maßstab der Befreiung nehmen'. An diesem Punkt erscheinen die Islamisten, die die Youtube-Frauen in den Kerker werfen wollen, und die neuen Linken, die die Befreiung fremder Kulturen von deranstreben, als Brüder und Schwestern im Geiste. Die Islamisten verschleiern die Frauen, und die, die sich gerne progressiv geben, liefern ihnen Argumente dafür."Die Bekämpfung der"wäre nur erfolgreich, wenn Instrumente zur Anwendung kämen, die seit Jahrzehnten unterentwickelt sind", schreibt Nils Minkmar in der: "Dieist eines davon, sie führt ein politisches Schattendasein. Man schwelgt in wirtschaftlicher, aber diese Entwicklung auch diplomatisch und politisch zu begleiten, wurde ausversäumt. Ein weiterer Aspekt ist die Planung: Eine gerade veröffentlichte Studie der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health zur weltweiten Gesundheitsvorsorge ergab einen krassen Mangel an langfristiger Planung im Hinblick auf diese und andere mögliche Krisen. Da auch in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, in jedem Unternehmen die Ansage gilt, langfristige Belastungen zugunsten von kurzfristig erfreulichen Ergebnissen abzuschreiben, wird diese Bilanz niemanden erstaunen."Ebenfalls in derdrängt der Wirtschaftswissenschaftlerdarauf, "die Erfinder der Covid-Impfstoffe zu zwingen, ihre": "Während Mitte November etwa 53 Prozent der 7,9 Milliarden Menschen weltweit mindestens eine Impfdosis erhalten haben, sind es in Ländern mit niedrigem Einkommen weniger als sieben Prozent. Diesind inbesonders niedrig. In Kenia beispielsweise sind nur 2,6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Schon bevor das Boostern notwendig und die Impfung von Kindern freigegeben wurde, benötigte die Welt, je nach Schätzung, zwischen 11 und 15 Milliarden Dosen - was die derzeitigen Produktionskapazitäten weit übersteigt. Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage kann in den nächsten Monaten sogar noch größer werden."