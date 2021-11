Der tatsächliche Aufstieg, das wirtschaftlich ungleich stärker ist, sollte die systematische Weltpolitik der Obstruktion durchnicht verkennen lassen, schreibt Richard Herzinger in seinem Blog. Und Putin ist nicht nur in Europa und dem Nahen Osten aktiv: "Die russischen Großmachtambitionen haben sich längst auch auf Lateinamerika, wo Moskau unter anderem die Regimes in Venezuela und Kuba stützt, sowieausgeweitet. Wie sich jüngstzeigt, stößt der Kreml dabei in neue Dimensionen der verdeckten Kriegsführung vor: Der Einsatz einererlaubt die Verschleierung eigener Kriegsbeteiligung sowie die Senkung der Kosten weltweiter Aggression."Wer den Klimawandel, die Rodung der Wälder, die Verschwendung von Ressourcen dauerhaft bekämpfen will, mussgeben, schreibt Alan Posener in der: "Der Schlüssel zur Veränderung liegt bei den Frauen. Wo, wie viele Kinder sie haben wollen, sinkt die Geburtenrate. Wo sie bezahlter Arbeit nachgehen und ohne männliche Kontrolle Zugang zu Verhütungsmitteln haben, bekommen sie weniger Kinder. So war es in Deutschland, so ist es in Afrika."