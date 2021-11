will an der Grenze zu Belarusbauen. Der Grund: "Der belarussische Autokrat Alexander Lukaschenko will die, indem er Migranten in sein Land lockt, sie abkassiert und dann an die Grenze zu Polen, Lettland, Litauen schickt. Das ist ihm bereits gelungen", schreibt in derJosef Kelnberger, der fragt, warum die EU den Mauerbau so vehement ablehnt, obwohl sie selbst alles tut, den Flüchtlingsstrom von Europa wegzulenken. "Die Sicherung der Grenze zu Belarus als- das könnte die EU auch zu einem neuen Anlauf in Sachen 'Migrationspakt' nutzen. Immerhin hat nun auch Polen erfahren, dass. ... Es mag unmöglich erscheinen, eine Flüchtlingspolitik zu formulieren, die deutschen Vorstellungen von Humanität und polnischen Vorstellungen von nationaler Identität entspricht. Aber solange die EU keine gemeinsame Haltung findet, wird sieund moralisch angreifbar bleiben."