inszeniert am Kölner Schauspiel Roman "Oblomow" und lässt die im Livestream zeigen : Ein Experiment, ein Tabubruch.-Kritiker Bernd Noack ist beeindruckt von dem Wagemut, aber auch irritiert : "Im Mittelpunkt steht ein wuchtiges altes Sofa, auf dem vier Personen sitzen und mit Text und vor allem eigenen Gedanken spielen. Der Regisseur Perceval als Beobachter umkreist sie: 'Das Thema von 'Oblomow' ist ja. Also will ich jetzt einmal sehen, wie ihr das macht. Was bedeutet es für einen Schauspieler,?' Dann hocken sie und schweigen, sehen sich an, befühlen sich, lassen viel Zeit verstreichen. Was aber kann für den Zuschauer, daheim vor seinem Bildschirm, daran interessant sein? Der Theaterkonsument will doch das fertige Produkt, er verlässt sich darauf, dass eine Inszenierung abgeliefert wird, die von Anfang bis Ende durchdacht ist. Da will er keine Hänger, will nichts wissen von dender Figuren da vorne, keine Diskussionen darüber, ob das, was gerade gespielt wird, sinnvoll ist oder nicht. Und will auch nicht sehen, wie der Hospitant Kaffee holt. Und einen Regisseur, der mittendrin zugibt: 'Ich weiß auch nicht!', den will er schon gar nicht."In der stellt den ägyptischen Comedianvor, der jetzt am Broadway auftritt, da es den Behörden am Ende doch noch gelang, ihn aus dem Land zu jagen: "Die Muslimbrüder stellten sichan. Das Militär war gerissener. Bassem Youssef wurde von seinem eigenen Sender für seine Sendung angeklagt und schließlich zu einer Strafe vonverurteilt."Besprochen werdenOperette "Der reichste Mann der Welt" im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz ( nmz ),Oper "Die Verurteilung des Lukullus" in einer Inszenierung des Musiktheaterkollektiv Hauen und Stechen an der Stuttgarter Oper ( Nachtkritik ) Julia Wisserts Adaption von' Roman "Der Platz" am Schauspiel Dortmund ( SZ ), Tobias Kratzers Inszenierung vonOper "Maskerade" (deren Späße Jan Brachmann in dernur halblustig, Egbert Tholl in der SZ dagegen verstörend öde findet, nmz ),' "Rosenkavalier" in der Wiener Volksoper ( Standard ),Inszenierung von"Macbeth" in der Felsenreitschule in Salzburg ( Standard ) undPolitkomödie "Der Selbstmörder" am Burgtheater ().