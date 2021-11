Im Interview mit der erklärt der französische Philosoph, der gerade sein neues Buch "Ich schweige nicht" veröffentlicht hat, warum erinzwischen für eine Ideologie hält: "Derdes Antirassismus geworden, vor allem in Deutschland. Der Beweis ist. Israel gilt als ein rassistischer Staat, der die Palästinenser unterdrückt. Und alle Juden sind verdächtig. Die große Errungenschaft des Antirassismus besteht also darin, dass er sich den Antisemitismus einverleibt und die Shoah gegen die Juden gerichtet hat. Ihnen wird vorgeworfen, sie würden die Shoah instrumentalisieren, um ihre Aggression zu rechtfertigen oder sogar die Shoah auf die Palästinenser umzuschreiben. Zu diesem Antirassismus gesellt sich. Es stimmt, er ist eine Religion. Aber diese Religion ist ein Problem. Sie ist mit der europäischen Zivilisation nicht vereinbar. Muslime können sich natürlich integrieren. Mit dem Islam als solchem ist es aber schwieriger. Wenn Sie das sagen, werden Sie der Islamophobie bezichtigt. Was ist Antirassismus also geworden? Ein Verbot,zu sehen. Ich wurde viel häufiger beschuldigt, einzu sein als ein dreckiger Jude."In der, Bürgermeisterin von Freetown in Sierra Leone, undvon der Robert Bosch Stiftung, dass auchbei Klimagipfel in Glasgow eine Rolle spielt. "Eine 2020 von der US-Zeitschrift 'Proceedings of the National Academy of Science' veröffentlichte wegweisende Studie zeigt, dass Klimazonen wie die, die heute nur 0,8 Prozent der Erdoberfläche ausmachen, sich bis 2070 auf fastausdehnen könnten. Zwischen ein und drei Milliarden Menschen (und nicht zu vergessen Tiere und Pflanzen) werden sich von den gewohnten klimatischen Bedingungen verabschieden müssen. Millionen Menschen werden gezwungen sein, in die verbleibenden, immer dichter besiedelten oder in die neuender Welt zu migrieren. Städte haben schon heute taugliche Strategien entwickelt, den wachsenden Herausforderungen durch Klimawandel und Migration mit innovativen und inklusiven Massnahmen zu begegnen. Die Weltgemeinschaft, und solches sollte in Glasgow entschieden werden, muss mehr Ressourcen dafür bereitstellen."Philipp Sarasin sinnt in seinem Geschichtsblogüber die Frage nach, warumbis heute ein so beliebter und wohl der meist zitierte Philosoph ist. Nun, er hat noch den modischsten Diskursen die Vorlagen geliefert, etwa jener Sehnsucht in modernen Zeiten, sich trotz des Komforts, in dem man lebt,. Dafür lieferte Foucault in "Überwachen und Strafen" die Argumentation: "Die, so Foucaults berühmte Diagnose, ist 'produktiv', sie zerstört die Körper nicht, sondern macht sie 'nützlich'. Tiefschwarz war dann die Schlussfolgerung: Die modernen Gesellschaften seien überhaupt zu einem '' geworden, und wir alle seien Teil der- 'jeder ein Rädchen', wie es am Ende von Überwachen und Strafen heißt."