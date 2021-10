Im Interview mit dererklärt, die ingerade einen großen Essay über die "neuen Puritaner" geschrieben hat, warum sie den Begriff "" nicht mag: Es verortet das Canceln links, dabei sei es eher ein: Universitäten, Zeitungen, Magazine, Museen, Stiftungen. Die Atmosphäre dort erinnert sie an das: "Ich ziehe den Vergleich nicht mit dem politischen System in der Sowjetunion. Es geht mir um eine Atmosphäre der Angst, um eine Form von, die man oft in den Kulturinstitutionen autokratischer Länder findet. Sehr häufig sorgt dort nicht reine Gewalt fürund Handeln, sondern die soziale Kontrolle unter Kollegen. Dass man etwas Falsches sagt und dann daheim von der Polizei abgeholt wird - so ist es natürlich in Stalins Russland gewesen. Aber im Polen der 1970er Jahre beispielsweise funktionierten die Dinge anders. Da hat man sich aus Gruppendruck an die Grenzen gehalten, die jeder kannte. Diesenwollte ich beschreiben, denn in einigen Kultureinrichtungen der USA beobachte ich eine Entwicklung in diese Richtung."Etwas schwammig beschreiben die Medienwissenschaftlerinund der Pädagoge, die schon 2009 ein Buch zu dem Thema vorlegten, in der" zwar nicht als den neuen Antisemitismus, beide aber als komplementäre Phänomene, die ihren Fokus vor allem "rechts" haben: "Der Kampf um die Anerkennung von antimuslimischem Rassismus als vergleichbares Moment zur Spaltung der Gesellschaft hat noch einenvor sich. Der verallgemeinernde Verweis aufAttentäter oder Antisemiten trägt zur erschwerten Anerkennung der Gefahr bei, die sich durch Anschläge auf Moscheen und Personen zeigt und die nicht weniger virulent ist. Es ist deshalb ein Vergleich antisemitischer und antimuslimischer Diskurse angebracht." Statt sich also von muslimischem Antisemitismus ablenken zu lassen plädieren die beiden ganz im Sinne von Wolfgang Benz und Aleida Assmann für eine Art "Dialog der Religionen", also "Entwicklungen und Initiativen..., die sich gegen diese pauschalierenden Zuweisungen stellen und zeigen, dass sich gemeinsam Zeichen setzen lassen - so vor Jahren, als Rabbiner und Imame gemeinsam eine Erklärungverfassten".Nele Pollatschek fragt dagegen in dermit, dessen Buch "Und die Juden?" sie für diebespricht, warum "Menschen, deren politische Praxis sich gegen 'und' - also gegen Rassismus, Sexismus, Islamophobie - richtet, diehäufig als Lappalie abtun, oder als politisch motivierte Propaganda."Armin Nassehi kommt in einem etwas abstrakten Text für dienochmal auf die Diskussionen über rechtsextreme Verlage auf derzurück und macht darauf aufmerksam, "wie entlastend imder bekennende Rassist ist, den man von der Buchmesse expedieren kann. Aber das wäre schlicht- und davor muss man dann ehrlicherweise sogar die Rechten in Schutz nehmen, solange sie nicht strafrechtlich auffällig geworden sind." Doris Akrap argumentiert ebenfalls in derin der gleichen Sache etwas konkreter. Wäre Jasmina Kuhnkes Behauptung, "sie würde' werden, aus einer anderen politischen Richtung gekommen, wäre sie mit Recht als Verschwörungsfantasie gelabelt worden".