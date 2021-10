Emily Eveleth, Boudoir, 2020-2021 (courtesy Emily Eveleth/Miles McEnery Gallery, New York, NY)





In der Miles McEnery Gallery in New York steht John Yau () ganz verzückt vor den Donuts der: Hier hat sich jemand Willem de Koonings Spruch "Fleisch ist der Grund, warum Ölfarbe erfunden wurde" mal wirklich zu Herzen genommen! "Eveleths Bilder sind einfallsreiche Verrenkungen, bei denen die Künstlerin Donuts und dienutzt, um einen gliederlosen Torso und das Sexuelle miteinander zu verbinden, ohne wörtlich zu werden. ... Was bedeutet es, einen mit Sirup gefüllten Torso zu sehen? Ist das ein Körper oder ein Körperteil? Geht es um Gewalt? Das könnte bei 'Curtain' (2021) zutreffen, das einen Stapel Donuts in Großaufnahme zeigt, aus denenzu tropfen scheint. Worum handelt es sich bei diesen Ansichten? Sind es Szenen der Völlerei, der postkoitalen Erschöpfung, der sexuellen Surrogate, der Abneigung, der Wildheit und des endlosen Drängelns? Und dabei bin ich noch gar nicht auf die Verwendung voneingegangen. Stellen Sie sich die Donuts als Figuren in einemvor, und wie der Bühnen- und Kostümbildner zusammen mit dem Beleuchtungsregisseur die Stimmung beeinflussen kann. Die blassen Rosa-, Gelb- und Opalweißtöne in 'Boudoir' (2021) und der Winkel, in dem der, dessen rosa Zuckerguss an der Vorderkante herunterläuft, erinnerten an die Gemälde von Jean-Honoré Fragonard, insbesondere an 'Die Schaukel' (1767)."Weitere Artikel: In der unterhält sich Stefanie Schwetz mit dem Künstlerüber dessen Denkmal "Ort für die Erinnerung und Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt" in Düsseldorf. Im schreibt Nicola Kuhn zur Eröffnung des Erweiterungsbaus , in dem dasdie atemberaubende Sammlung des Waffenhändlersausstellt.Besprochen werden zwei Berliner Ausstellungen der afroamerikanischen Künstlerinin den Kunst-Werken und der n der DAAD-Galerie Tsp ), die Potsdamer Ausstellung "Drei von vielen" über eine Künstlerfreundschaft um den Malerim Cavallerie 26 ( Tsp ), eine Ausstellung des in Island lebenden Malersin der Peter Blum Gallery in New York ( Hyperallergic ), Zeichnungen und Collagen vonin der Mitchell Algus Gallery in New York ( Hyperallergic ) und zwei Ausstellungen vonin der Vito Schnabel Gallery und in der Gallery Cheim & Read , beide in New York ( Hyperallergic ).