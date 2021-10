"Hallo! Wir sind. Wir schaffen künstlerisch-kulturelle Projekte mitund", heißt es auf der Website des Vereins Oyoun, der gerade auch in Berlin das queere "Soura Film Festival" veranstaltet hat. Dort lief auch der Film "Seyran Ateş: Sex, Revolution and Islam" über, die bekanntlich die einzige für Homosexuelle offene Moschee betreibt. Aber ihren Neffen und Stellvertreter, der bei dem Festival über den Film diskutieren sollte, hat man dann doch ausgeschlossen, weil Seyran Ates "" sei. Hierüber berichtete zuerst Judith Sevinç Basad in der-Zeitung, nun ziehenundnach (beide nicht online). Frank Bachner zitiert imausführlich aus der Begründung des Vereins Oyoun: ", dass es letztendlich zu der Vorführung des Films kam. Das Team des Oyoun und des Soura Film Festivals haben sich am Tag der Vorführung gemeinsam dafür entschieden, die Gesprächsrunde nach dem Filmzu lassen und die Vorführung selbst anhand eines gemeinsamen und vor Beginn verlesenen Statements zu kontextualisieren, in welchem unseredeutlich wurde. Es wurde uns an dem Tag bewusst, dass eine kritische und ausgewogene Auseinandersetzung mit dem Film und seiner Protagonistin mit der Panelbesetzung nicht möglich gewesen wäre und wir sind es unserem Publikum schuldig, kritischen Stimmen in Bezug auf die Aktivitäten und Ansichten der Protagonistin einen Raum zu bieten. Da uns dies in der diesjährigen Konzipierung nicht gelang, wollten wir einer einseitigen Darstellungleihen." So klingt Cancel Culture!Spätestens nach derhat auch Jagoda Marinic in derdie Nase voll von Identitätsdebatten: "Es offenbarte sich, dass dievon gestern plötzlichsein sollen, um bei Rassismus mitzureden, weil manche von ihnen angeblich keinenhätten. Bedeutende Initiativen wie etwa die Bildungsstätte Anne Frank muss so eine Argumentation hilflos machen. Dieals Kategorie für Rassismus und Diskriminierung kann in Deutschland niemals ausreichend sein. Es ist beschämend, wenn die Debatte dazu führt, dass etwa die Bildungsstätte Anne Frank in die Situation gebracht wird, sich dafür rechtfertigen zu sollen, dass sie vor Jahren gegenüber eines Stands von rechtsextremen Verlagen Aufklärung für demokratische Werte betrieben hat. Hehre Kämpfer gegen Rechtsextremismus wollen inzwischen einen anderen, den einzig richtigen Weg ausgemacht haben, wie Rechtsextreme zu bekämpfen sind: durch."