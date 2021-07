Gäbe es einen, könnte dies eines seiner Themen sein. Die im Bundestag vertretenen Parteien bekommen für ihreHunderte von Millionen Euro im Jahr. Ein "Manifest der Zivilgesellschaft" mehrerer Organisationen fordert nun, dasswegen ihrer rechtsextremen Umtriebe aus diesem Selbstbedienungssystem ausgeschlossen wird (unser Resümee ). Durch ein Gesetz soll die Finanzierung der Parteistiftungen neu geregelt werden, fordert die Initiative. Die bisher profitierenden Parteien halten sich in der Debatte vornehm zurück. Nun ist, designierte Chefin der Desiderius-Erasmus-Stiftung in der "Bibliothek des Konservatismus" aufgetreten, um ihre demokratische Gesinnung zu beteuern, berichtet Gareth Joswig in der. "Um das zu bekräftigen, stellt Steinbach dievor, lässt dabei aber pikante Details weg. So erzählt sie von der honorigen Vergangenheit des stellvertretenden Stiftungsleitersbei derund der Fazit-Stiftung, der bei der CDU ausgetreten ist und mittlerweile AfD-Mitglied ist. Gleichzeitig blendet Steinbach aber seine jüngeren publizistischen Tätigkeiten aus: Etwa, dass Krause gerne mal den menschengemachtenoder von 'politischem Missbrauch' der Coronakrise schreibt und dabei mit Begriffen wie '' um sich wirft." Es geht immerhin um, die die Stiftung der AfD für einen Zeitraum von vier Jahren bekommen würde oder auch nicht, berichtet Markus Wehner in derEine Gruppe von 16 Experten und Expertinnen aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, darunter die Politikwissenschaftlerinund, Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, fordert in einem 60seitigen Papier " und die "aufgeladene öffentliche Debatte zu Covid-19 versachlichen, ins Verhältnis zu setzen und so in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext bringen", meldet die: "Guérot sagte der, es gehe um 'eine Bestandsaufnahme' der bisherigen Corona-Politik. Ziel sei es, den Blick in die Zukunft zu richten: 'Wir müssen verhindern, dass wir im Herbst wieder in eine Situation schlittern, in der hektisch undMaßnahmen beschlossen werden, die zu einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand führen.' Dazu müsse die '' aus der Diskussion genommen werden. Das Virus dürfe 'nicht zum Vorwand genommen werden, um unsere Rechtsordnung zu verschieben'. Im Vorfeld der politischen Entscheidungen müsse es 'einen Raum für legitime Kritik geben'.", Professor für Sozial-Ökologische Transformation, überlegt im Gespräch mit Svenja Bergt von der, wie diegenutzt werden kann, um den "Übergang in eine" zu ermöglichen. Es komme darauf an, die durch Einsparpotenziale gewonnenen Ressourcenzu nutzen: "Dafür brauchen wir zum Beispiel eine starke ökologische Steuerreform. Dann werden die Menschen ihr gespartes Geld und ihre gesparte Zeit nicht für energieintensive Dinge ausgeben. Sondern vielleicht für einen, einen Theaterbesuch oder einen Sprachkurs.""Exklusiv" meldete gestern der, dassvon der Heinrich-Böll-Stiftung von April 2009 bis Dezember 2012 eine Unterstützung von mehr alsbekommen hat, um ihre Promotion abzuschließen, was sie letztlich nicht tat. In dem vomsuggerierten, eine parteinahe Stiftung habe eine, sieht Mladin Gladic in derein weiteres Zeichen für die "gegenwärtige" mit Baerbock. Denn: "Vielleicht hat hier (…) nur eine parteinahe Stiftung einen Lebensweg gefördert, wie er in Baerbocks Generation relativ normal ist. Die 'Generation Praktikum' ist auch eine '', Projekte anzufangen und sie, wenn sich Erfolgversprechenderes bietet, wieder aufzugeben, ist gängig. 'Lebenslanges Lernen' beinhaltet auch, immer besser scheitern zu lernen. Diesind hoch, insgesamt höher als die wenigen Prozent, mit der der '' die 'Studienstiftung' zitiert, gerade bei denen, die sich weniger akademisch orientieren, als zunächst geplant."In der-Wahlkampfreihe knöpft sichheute dasvor: "Die Modernität des liberalen Wahlprogramms kommt vielleicht besonders dadurch zum Ausdruck, dass das Dokument nicht von Menschen aus Fleisch und Blut geschrieben worden sein könnte. Wäre es abwegig zu befürchten, dass die Programmkommission einenmit einem großengefüttert hat, und der hat dann nach einer sehr klugen Sortierfunktion den Weg vom Allgemeinen zum Besonderen gefunden?"In seiner Kolumne rauft sichunterdessen die Haare beim Blick auf die Kandidaten der inzwischen auf 20.000 Mitglieder angewachsenen Partei "": "Ein weiterer Kandidat ist uns aus dem ''-nicht unbekannt: Reiner Fuellmich. Der auch in Kalifornien praktizierende Rechtsanwalt sammelt seit Monaten von Gutgläubigen per Rundmailein, die er gegen den Virologenund den Präsidenten des Robert-Koch-Institutsin den USA vor Gericht bringen will. Die Aussicht der Mandanten auf Schadenersatz ist gering, denn seit Monaten warten sie mit wachsender Ungeduld, dass die Klage eingereicht wird. Inzwischen füllt sich die Kasse des Anwaltsbüros."