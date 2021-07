Der im Berliner Exil lebende türkische Journalist, der über islamistischen Terror und Fundamentalismus sowie den Krieg in Syrien berichtet, ist in Berlin von drei Männern zusammengeschlagen worden. "Du schreibst nicht mehr", haben sie gerufen, berichtet Gareth Joswig in der. Der Grünen-Politiker kritisiert im Gespräch mit Sabine am Orde von derscharf die milde Haltung der Regierung gegenüber Erdogan und verbindet sein Statement mit ein: "Angesichts von Staatsverträgen mit Ditib, Milli Görüs und Co in unterschiedlichen Bundesländern, möglichen Rundfunkbeiratssitzen für Islamisten, Erdogan-TV über Kabel ohne einen einzigen Oppositionssender undvon Frau Merkel und Herrn Maas gegenüber Ankara kann ich die Angst nur allzu gut nachvollziehen. Die Bundestagswahl ist auch eine Entscheidung darüber, ob Erdogan hier Platz hat oder nicht.stehen für Appeasement."Auch in den Niederlanden wurde ein Journalist angegriffen, der Kriminalreporter- per Schusswaffe. Das Attentat galt nicht der Pressefreiheit, meint Claudius Seidl in der, sondern indirekt einem Kronzeugen in einem Drogenprozess: "Dieser Zeuge wird zu gut beschützt, als dass ihm etwas passieren könnte. Und so kam es, dass erst sein Bruder, dann sein Anwalt erschossen wurde. Und jetzt galten die Schüsse eben Peter R. de Vries, der den Kronzeugen beraten und betreut hat in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit. Mal sehen, wie langebleibt." Laut Seidl drohen in Europa Zustände wie in Lateinamerika, es sei denn derwerde legalisiert. In dersekundiert Nicolas Richter: "Die Europäer müssen über diediskutieren, über die Verfügbarkeit vonund über die wachsenden Gefahren für all jene, die sich Verbrechern in den Weg stellen."Europäische Aktivisten wenden sich gegen Firmen, die imWerbung schalten, berichtet Bernhard Clasen in der. "Sie haben nachgezählt: Jeder dritte der Werbespots im Staatsfernsehen kommt von. Mit dem Geld des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns würden Sender finanziert, die Interviews mit der vom belarussischen Staat bei einer Flugzeugentführung gekidnappten Journalisten und Aktivistenführten. Das kritisieren mehr als fünfzig Nichtregierungsorganisationen aus 18 Ländern in einem offenen Brief an Nestlé-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke und an Konzernchef Mark Schneider. 'Unerträglich, dass Nestlé im Umfeld erschreckender Zurschaustellung verängstigter und misshandelter Regimegegner Werbung ausstrahlt', findet Lars Bünger, Präsident der deutsch-schweizerischen Menschenrechtsorganisation Libereco, die den offenen Brief koordiniert hat." Auch vieleunterhalten trotz der Sanktionen noch lukrative Beziehungen zum Lukaschenko-Regime. Clasen berichtet auch, dass Protassewitsch scheinbarherumspazieren kann - so wird vorgeführt, dass eine angebliche Kooperation mit dem Regime sich für Dissidenten lohne.