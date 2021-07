taz die Belarus lebt" im Gaby Coldewey bespricht für diedie Ausstellung " im

Pilecki-Institut in Berlin: "Kuratiert wird die Ausstellung von dem Minsker Fotografen. Sein Hauptaugenmerk lag auf den vielfältigen kreativen Formen, die der Protest in Belarus angenommen hat. Und das, obwohl die Bevölkerung seit fast einem Jahrausgesetzt ist. Gleich am Eingang erschlagen einen die bloßen Zahlen: Bis Mitte Mai waren in Belarus 35.000 Menschen im Rahmen der Proteste inhaftiert worden. Darunter 548 Journalist*innen. Mehr als 500 Menschen sind offiziell als politische Gefangene anerkannt." Ebenfalls in der porträtiert Barbara Oertel den ehemaligen belarussischen Bankmanager und Präsidentschaftskandidaten, der zuverurteilt wurde. "Am Dienstag dürfen erstmals auch Verwandte an der Gerichtsverhandlung teilnehmen. Sie applaudieren, nachdem Babaryka die letzten Worte wiederholt, die ihm seinen Kinder mit auf den Weg gegeben haben: 'Vater, wir schämen uns nicht für dich!'"In einem beeindruckenden Leitartikel benennt Friedrich Schmidt, Moskau-Korrespondent der, das Ausmaß der, bei gleichzeitiger "zarenhafter Entrücktheit" Wladimir Putins: "Die enorme Übersterblichkeit mit voraussichtlich weit mehr als einerin der Pandemie wird von so gut wie niemandem benannt. Sie ist der Preis für Russlands Scheinnormalität."Der Versuch eineParade zu organisieren, hat die Macht- und Gewaltverhältnisse inoffengelegt, berichtet Barbara Oertel für die: "Beim Kampf gegen dekadente Umtriebe aus dem Westen und zum Schutz der 'heiligen Familie' marschiert immer wieder diein der ersten Reihe mit. Manchmal legen Priester auch selbst Hand an, wenn es denn der Wahrheitsfindung dient. Das ist auch am vergangenen Montag wieder so. Ein Priester ist an einem Angriff auf einen Journalisten beteiligt. Ein Dekan predigt der Menge vor dem Parlament, man habe Gewalt anwenden müssen -. Den ganzen Tag über ruft das Patriarchat die Protestierenden dazu auf, Ruhe zu bewahren - was einer gewissen Chuzpe nicht entbehrt, da die Kirche die Gewalt selbst mit befeuert hat."In der fragt Jürgen Knirsch von Greenpeace, warum die EU beimnicht auf die so viel beschworene Transparenz setzt. Nachdem das Abkommen im EU-Parlament abgelehnt worden war, dachte man sich einen Trick aus, um den Deal zu retten, "der schon bei der Debatte um das Ceta-Abkommen zwischen der EU und Kanada half, die Zustimmung zu erreichen. Strittige Punkte werden ingepackt und zusammen mit dem eigentlichen Vertragstext verabschiedet. Bei CETA war dies das sogenannte gemeinsame Auslegungsinstrument, bei EU-Mercosur ist von einerdie Rede. Was genau in dieser Zusatzerklärung steht oder stehen soll, wer sie aktuell mit wem verhandelt, welchendieser zusätzliche Text haben soll - alle diese Fragen bleiben bisher." Zur Kritik von Greenpeace an dem Abkommen: mehr hier