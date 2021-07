Irrsinnige Gefühle: "Annette" von Leos Carax eröffnet das Filmfestival in Cannes

! Die Filmkritiker sind schier aus dem Häuschen, dass es mit dem Kino im Allgemeinen und mit Cannes im Besonderen weitergeht und dass es dann auch noch im Speziellen mit Carax' abgründig-absurdem Musical "Annette" losgeht. Zu sehen gibt es männliche Abscheulichkeit, weibliche Opferbereitschaft und daraus hervorgehend ein Kind, das als Name den Filmtitel trägt und alseher dementsprungen ist. "Was für ein durchgeknallter Auftakt", jubelt da Anke Leweke aufund fragt sich im weiteren, "was man da eigentlich sieht, staunt, lässt sich mitziehen, taucht ein in den." Zu sehen gibt es "das Werk eines Filmemachers, der ganz in seinerlebt", berichtet Andreas Busche im, denn "ein Musical mit einer gesungenenist selbst für das verwöhnte Cannes-Galapublikum ein Novum." Mit einer französisch-skurillen Antwort auf den Hollywood-Erfolg "La La Land" war zwar zu rechnen, aber so ist es gottlob nicht gekommen, schreibt Andrey Arnold in der: "An diesem zweieinhalbstündigenist alles - passend zur Kunstkinomarke Cannes -als im populären Hollywood-Singspiel." Daniel Kothenschulte bescheinigt dem Festival in dergar, den "perfekten Eröffnungsfilm" ausgewählt zu haben: "Großes Kino in jedem Augenblick, trunken vom Erbe des alten Hollywood und seinem schwelgerischen Leinwandzauber. Aber zugleich doch." Und-Kritiker Hanns-Georg Rodek bezeugt eine einzigartige "Synthese" ganz unterschiedlicher Motivlagen und Stimmungen - "ein in höchstem Maße kunstvolles Werk, der."Nur-Kritiker Andreas Kilb winkt eher ab: Die Gründe dafür, dass es Carax in vierzig Jahren nur auf sechs Filme gebracht hat, liegen für ihn mit diesem Film auf der Hand. "Diese Geschichte ist derart mit Bezügen, Hommagen, Verweisen und Zitaten überladen, dass sie regelmäßig." Bei der titelgebenden Holzpuppe könnte man "an E. T. A. Hoffmanns Puppe Olimpia denken, an die Nachtgestalten des deutschen Stummfilmkinos oder die untoten Püppchen amerikanischer Horrorfilme", doch "Carax setzt Annette nur alsein. ... Die Magie dieser wundersamen Beseelung überträgt sich nicht auf die Filmbilder, hier regiert die hohle."