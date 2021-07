Auch imwerden Minderheiten mit wachsendem Wohlstand selbstbewusster und mehr Rechte fordern. Das wusste schon der Gründer der Republik China,, der 1912 die "Drei Prinzipien des Volkes" formulierte, erklärt in derder Tübinger Sinologe Helwig Schmidt-Glintzer: Volksgemeinschaft, Volksrechte und Volkswohlstand. China als? "Für das Vielvölkerreich China kaum vorstellbar", meint Schmidt-Glintzer. "Chinesisch als Standardsprache mag noch durchsetzbar sein, doch der Ruf der Völkerschaften nach Respektierung und Bewahrung eigener Kultur- und Glaubensformen wird kaum verstummen. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass auch diein sich selbst alles andere als einheitlich ist und vielfältige Migrationshintergründe mit sich trägt. Sun Yat-sens 'Drei Prinzipien des Volkes' müssen also heute überdacht und neu justiert werden, und China wird im Inneren noch einenzu gehen haben."Wie lang dieser Weg ist, verdeutlicht ein dreiteiliger Essay von Jürgen Kremb, ehemaliger China-Korrespondent derund des: Er beschreibt beidie Politik der Gleichschaltung im, die zugleich auch eine Politikist. Dass aus dem chinesischen Internet Namen wieoderverschwunden sind, wusste man schon. "Dann aber waren im fortschreitenden Verfolgungswahn des Xi-Regimes in chinesischen Suchmaschinen Firmen wie Google, Facebook, Twitter auch nicht mehr aufzufinden. Danach kamen Begriffe wie der Nobelpreis, die 1911 gegründete Chinesische Republik, das Wort Festland auf den Index. Denn mit Letzterem umschreibt man im demokratischen Taiwan das kommunistische Herrschaftsgebiet. Schließlich verschwand in Baidu Baike (Chinas Wikipedia), das Jahr der Studentenproteste."Der chinesische, aber in den USA lebende Militärexperte erklärt im Gespräch mit Fabian Kretschmer in derdie chinesische Militärstrategie. Inwerde Xi Jinping nicht agieren, so lange man Angst vor den USA hat: "Hat China jedoch eine offensichtlicheerlangt, werden die USA wissen, dass sie diesen Konflikt nicht gewinnen können. Dann kann China sein Ziel erreichen,abzufeuern.Die jüngsten Entwicklungen haben Chinas Denken bestätigt: Da es bereits eine gewisse militärische Macht gesichert hat, brauchte es sich auch keine Sorgen vor einem gewaltsamen Eingriff aus dem Ausland zu machen, als es Maßnahmen zur Bewältigungergriff."Lydia Namubiru, Khatondi Soita Wepukhulu und Rael Ombuor haben mit Hilfe einer Reihe lokaler Journalisten sechs Monate fürin Gesundheitseinrichtungen recherchiert , die "anbieten. "Unseren Reportern wurde gesagt: Schwulsein sei 'böse', etwas 'für Weiße' und ein psychisches Problem; man solle eine 'Expositionstherapie'[zu dem man sich] hingezogen fühlt' versuchen; und man solle einem schwulen Teenager eine Schlaftablette geben, um ihn am Masturbieren zu hindern. 'Wer mit der Homosexualität aufhören will, den verbinden wir [mit externen Beratern]', sagte eine Empfangsdame in einer HIV-Klinik in Kampala, Uganda. Zu den früheren Beratern gehörte Solomon Male, ein evangelikaler Pastor, der sich gegen Homosexualität aussprach. In Kenia sagte ein Berater in einer HIV-Klinik in Nairobi, dass' sei und dass einige schwule Männer von anderen in die Homosexualität 'hineingezogen' würden. Sie behauptete, dass es mindestens fünf Beratungssitzungen braucht, um gleichgeschlechtliche Anziehung zu 'ändern'."