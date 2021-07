Paula Rego: Der Tanz, 1988. Bild: Tate Modern

Sensationell findet Jonathan Jones imdie große Retrospektive zuin der Tate Modern , auch wenn ihm die penetranten Wandfarben der Tate in den Augen brennen. Die Kunst der in Portugal geborenen Rego sei einerseits tief geprägt von der iberischen Erfahrung des 20. Jahrhunderts, von, schreibt Jones, andererseits vom britischen "Fleisch-und-Kartoffel-Realismus", wie er an ihrem Bild "Der Tanz" von 1988 beschreibt: "In diesem Gemälde geht es um die Vergangenheit, um Nostalgie, die Erinnerung neu formt, auch wenn sie sie bewahrt: Tänzer sind an einem Strand im Mondlicht zusammengekommen, in altmodischer Kleidung, unter einem Schloss, das der Szene einen unheimlichen Ton hinzufügt, als ob ihr Moment des ruhigen Glücksist, bevor etwas Brutales geschieht. 'Der Tanz' gehört zu einer Gruppe von kühnen Meisterwerken der achtziger Jahre, denen diese prickelnde Nostalgie gemein ist. Sie sind außerhalb der Zeit angesiedelt, an einem Ort, an dem ein extremer Konservatismus, ja sogar Faschismus, seltsamehervorbringt."Weiteres: Michele Fossi porträtiert in derden in Berlin lebenden israelischen Künstler, der seine orthodox-jüdische mit einer säkular-schwulen Identität verbindet.Besprochen werdenAusstellung "Mother Tongue" in der Kestner Gesellschaft in Hannover, deren Bilder ihre Geburt nicht als süßes Glücksereignis zeigen, sondern als eines von Schmerz, Angst und Überlebenskampf ( SZ ) und die Schau "Zwischen System und Intuition" zu Konkreten Künstlerinnen im Kunstmuseum Stuttgart ).