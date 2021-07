Der Begriff "" gibt keinen Sinn, findet in seinem Blog. Rassismus sei der bei weitem treffendere Begriff: "Im Kampf für Gleichheit ist ein 'Privileg' etwas, das man beseitigen oder reduzieren möchte. Die Frage ist also: Worin besteht das zu beseitigende Privileg von jemand, derist? In nichts. Was man eigentlich will, ist doch die Beseitigung von Diskriminierung, der viele Minderheitengruppen ausgesetzt sind, nicht die Reduzierung des Privilegs von jemandem, der keins besitzt. Nochmals, deshalb ist es besser, das Problem als einesund nicht des weißen Privilegs zu formulieren. Es ist' zu leben, ohne ungleich behandelt zu werden oder der Unterdrückung ausgesetzt zu sein. Das sind, die alle besitzen sollten. Die Abwesenheit von Unterdrückung, Diskriminierung oder Fanatismus als 'Privileg' zu bezeichnen, bedeutet, den Begriff der Gerechtigkeit auf den Kopf zu stellen." Malik antwortet mit seinem Artikel auf ein Video des Psychologenj John Amaechi über den Begriff des "White Privilege".Leider ist die Behauptung "die Sprache sei ja, deshalb seien gezielte Eingriffe ganz normal", im Bezug auf dasnicht ganz wahr, schreibt der Sprachwissenschaftlerin der. Denn dieder Sprachen sind sehr stabil, was sich wandelt ist in der Regel der. Wer die Sprache also modernisieren will, mussvorgehen: "Die Linguistik ist nicht per se Gegner der Geschlechtersensibilität, sie hat die Aufgabe aufzuklären und Wege des Möglichen aufzuzeigen. Dazu haben bereits viele Empfehlungen beigetragen. Wir befinden uns zurzeit in der Phase des Testens. Was ist praktikabel, was hilfreich, was geht nicht? Jeder hat das Recht sich zu entscheiden."Die Amerikaner erfinden gerade, erzählt in derein faszinierter Andrian Kreye. Nicht Tesla,ist die Marke der Stunde. Die hat das meistverkaufte Auto Amerikas, den Pickup Truck Ford F-150, so als E-Auto umgebaut, dass esgefällt: Der elektrische F-150 ist nämlich nicht nur ein Auto, er soll "ein Einfamilienhaus" können. "Es geht um die Erkenntnis, dass ein Elektro-Auto kein schlichtes Fahrzeug ist, sondern auch ein rollendes Kraftwerk sein kann. Das schließt die immer häufigere Erfahrung der Amerikaner ein, dass Naturkatastrophen. Wirbel- und Schneestürme, Feuersbrünste, Erdrutsche, Fluten, Schwerwetterphänomene aller Art. Das ist die neue Wirklichkeit. Ob die nun von Gott, der Technologie oder dem Kapitalismus geschaffen wurde, ist erst einmal egal, solange man sich mit so einem F-150 von den Launen dieser Naturgewaltenmachen kann." Hier kann man sehen , wie das läuft.