Onur Dülger vor dem Ford-Arbeiterwohnheim Köln, 1965, Foto: Onur Dülger, DOMiD-Archiv, Köln

Ilse Bing, Selbstporträt mit Leica, 1931. Bild: Metropolitan Museum

Berührende Geschichten erlebt -Kritikerin Regine Müller in der Foto-Ausstellung "Vor Ort" im Kölner Museum Ludwig , die das Leben von ArbeitsmigrantInnen in Deutschland in privaten und professionellen Bildern zeigt: "Die Farbfotos der familiären Sonntagsausflüge ab den späten 1960er Jahren vor Blumenrabatten und Springbrunnen sind in ihrer brav ausstaffiertenvon Fotos deutscher Familien jener Zeit nicht zu unterscheiden: diemit demonstrativ präsentiertem Spielzeug oder Wohlstandsnachweisen wie Kofferradios, die Frauen in kniekurzen Röcken ohne Kopftücher, diemit Krawatte. Im Kontrast zu diesen Fotos, die überwiegend Optimismus transportieren und ersten bescheidenen Wohlstand, stehen Dokumentarfotos vonim Kapitel 'Schaffen von Möglichkeitsräumen', der in Duisburgund endzeitliche Industrielandschaften fotografierte, in denen verloren wirkende Kinder spielen."Hellauf begeistert ist Nancy Kenney in einem fantastisch bebilderten Text invon der Schau "The New Woman Behind the Camera" im Metropolitan Museum in New York, die den großen Fotografinnen huldigt, die sich in den zwanziger Jahren eine Leica schnappten, umin Szene zu setzen, soziale Not in den USA und das Kriegsgeschehen in Europa zu dokumentieren. Von Ilse Bing, Germaine Krull und Lucia Moholy bis zu Dorothea Lange, sind alle dabei. Auch in der freut sich Christian Zaschke, Fotografinnen wie Lee Miller und Margaret Bourke-White zu entdecken.Besprochen werden die-Schau in der Fondation Pierre Gianadda in Martigny ( NZZ ) und"Cherry Blossoms" in der Fondation Cartier in Paris ().