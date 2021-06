Im blickt Nick Cohen immer verständnisloser auf die, von der England beherrscht wird. "Die britische Linke ist ebenso wie die Rechte von der Existenz einesüberzeugt. Im Fall der Linken war es das Nachkriegs-Britannien, bevor der Thatcherismus die authentische Labour-Welt der Dörfer, der Gemeinschaft, der Ehrlichkeit, der Co-op-Läden und der Blaskapellen zerstörte. So wie die Rechte eine liberale, pro-europäische Elite sieht, die ihre 'abscheuliche Kraft', in den Worten von Daniel Hannan, dazu benutzt, das traditionelle England zu sabotieren, so sieht die Linke eine neoliberale Verschwörung, die Solidarität, Altruismus und Gemeinschaftsleben zerstört. Die einen haben die Henley Regatta, die anderen die Durham Miners' Gala. Beide verfallen in eine panische und, die glaubt, dass eine feindliche Kabale alles auslöscht, was es wert ist zu haben.sind nicht nostalgisch. Ein selbstbewusstes Großbritannien würde anerkennen, dass es die Pflicht hat, sich demzu stellen, so wie das moderne Deutschland anerkennt, dass es sich seiner Geschichte des Nationalsozialismus und des Kommunismus stellen muss. Es würde davon ausgehen, dass die Gegenwart der Vergangenheit überlegen ist und dass wir trotz all unserer Fehlersind, um unsere Fehler zuzugeben."Bei denkonnte der rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen keine Region gewinnen. Grund zur Erleichterung ist das nicht, meint Annika Joeres auf: Dieblieb bei rund. "'Die Lager fleddern in Frankreich zu allen Seiten aus', sagt die Politologin Anne Jadot. Es gebemehr und ständig neue Koalitionen. Damit fiele für viele Menschen der Antrieb weg, wählen zu gehen. Tatsächlich gingen die Parteien je nach Region unterschiedliche Allianzen ein. Im Süden hat der konservative Kandidat Muselier mit den Macronisten kooperiert - gegen den Willen der Parteizentrale. In einigen Regionen fanden die Linken mit den Grünen zusammen, in anderen zerstritten sie sich - die französische Parteienlandschaft ist zurzeitgebaut, immer bereit, in die eine oder andere Richtung zu wandern."Alina Simmelbauer war zwei Jahre alt, als ihr Vater, damals, nach Kuba zurückkehren musste. Selbst die Briefe, die man sich schrieb, wurden abgefangen. In der DDR herrschte darüber, wie Simmelbauer im Interview miterzählt, "ein. Mir wurde zwar nichts verheimlicht, aber ich wurde in meiner Kindheit und Jugend dazu angehalten,darüber zu sprechen, dass ich das Kind eines Vertragsarbeiters bin. Meine Herkunft hat so auch einbei mir ausgelöst, und dieses laute Schweigen ließ mich glauben, ich sei kein gleichwertiger Teil unserer Gesellschaft. Das System hat es einem wirklich nicht leicht gemacht, Zugang zu den eigenen Wurzeln zu finden und zu diesen auch zu stehen.