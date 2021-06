Die Öffentlichkeit rätselt noch, ob der, der drei Frauen mit Messerstichen umgebracht hat, ein islamistisches Motiv hatte. Aber ein Motiv ist klar und seltsamerweise kaum benannt, konstatiert in einem nicht gezeichneten Kommentar: "Beim' .. existiert offenbar immer noch ein blinder Fleck. Und das ist kein Zufall. Bei allen Gesetzen, die den Hass auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ahnden sollen,. Egal, ob bei der 'Volksverhetzung' oder bei den 'Hassverbrechen'. Oder auch jetzt wieder beim Gesetz gegen 'verhetzende Beleidigung', das der Bundestag in der vergangenen Woche verabschiedete. Nationale oder ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, sexuelle Orientierung - alle diese Gruppen sind als schützenswert im Gesetz aufgeführt. Doch diefehlt: die Frauen."Die renommierte Autorin(Buchpreis 2009 für "Du stirbst nicht" ) ist der Partei "Die Basis" beigetreten und vertritt Gaga- Positionen zu Corona, berichten Cornelius Pollmer und Marie Schmidt in der. In einem Essay zur Frage, ob Kinder gegen Corona geimpft werden sollen, "stellt sie eine Assoziation zu Experimenten an Menschen in der NS-Medizin her . ...'Es liegt mir fern, das heutige Impfgeschehen mit den NS-Menschenversuchen gleichzusetzen', heißt es weiter, doch die argumentative Struktur des Essays widerlegt seine Autorin." Vorher war Schmidt zurernannt worden, weshalb sich die SZ-Autoren jetzt die Frage stellen, ob "eine Autorin, die einemmehr einzuholenden Teil des Meinungssprektrums zuneigt, in einem solchen Renommier-Posten erträglich" ist? Muss man aushalten, meinen die beiden am Ende, zum Glück gibt es in Dresden ja auch die Kulturbürgermeisterinvon der Linkspartei, die sagt, "die Empörungswelle, die dort vor Schmidts Antrittslesung ausbrach, habe sie animiert, diese Lesung erst recht zu besuchen und dort auchzu halten."Diezeigt, dass die Coronakrise keineswegs zu Ende ist. Sie grassiert besonders in Großbritannien, wo sich auchanstecken (allerdings keine schweren Symptome entwickeln). Und gleichzeitig werden heute zum Klassiker Deutschland-Englandgelassen, notiert Michael Hanfeld in der: "Es ist nicht nur suboptimal, was die Uefa da treibt, es ist verantwortungslos und gefährlich, man darf sagen,. Während für den Herbst mögliche Schulschließungen zur Debatte stehen, lässt der Uefa-Chef Aleksander Čeferinins Wembley-Stadion einfliegen und fordert die britische Regierung auf, dass die VIPs auf Quarantäne-Vorschriften pfeifen dürfen."