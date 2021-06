Daswird auch nach der Pandemie auf hybride, also ins Netz übertragene Veranstaltungsformate setzen, erklärt , eine der Leiterinnen des Hauses, im: "Warum sollten wirverleugnen, nur weil (vielleicht) bald alles wieder 'normal' ist? Denn diese Fortschritte waren nicht zuletzt auch. ... Spannend wird es, wenn wir die digitalen Möglichkeiten nicht nur als Surrogat behandeln. So können wir nun Autor:innen aus weit entfernten Regionen, wie letztensaus Kenia, zuschalten." Eine weitere "Besonderheit des Digitalen: Es ermöglicht, ermutigt Menschen aus unterschiedlichen sozialen Strukturen und Bildungsmilieus teilzuhaben an der kulturellen Vielfalt dieses Landes." Dersagt: Willkommen im Internet.Außerdem: In derspricht Thomas David mitzum heutigen Erscheinen seines (in der besprochenen ) Essaybands "Sprachen der Wahrheit" zur Lage der USA. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Wolfgang Stock an die beiden, dieüberlebte. Manfred Rebhandl spricht immitüber dessen Buch über das Wiener Original. In der-Reihe der schreibt Mathias Mayer überAuftritt in der "Commedia". Der Schriftsteller spricht im Sommergespräch derüberund die Vorzüge des kühlen Nass.Besprochen werdenGogol-Variation "Die Nase" ( Jungle World ),Neuübersetzung von"Tod auf Raten" ( Dlf Kultur Zeit ),Manga-Klassiker "Tekkon Kinkreet" ( Intellectures ),"Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken" ( Freitag ),"Nil" ( Standard ),Goldschmidts "Der versperrte Weg" ( NZZ ),"Real Life" ( Freitag ),"Tahiti Utopia" ( Freitag ),Autobiografie () und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter' und"Der Miesepups auf dem Mond" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt die Schriftstellerin über"Sie kam mit von der Kälte roten Wangen":"Sie kam mit von der Kälte Roten Wangen,Ins Zimmer brachte sie Luft und Parfum,Eine glockenhelle Stimme...."