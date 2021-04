undunterhalten sich in der, moderiert von Adam Soboczynski, über Politik und Wissenschaft. Alle drei sehen die Behauptung, die Politik lasse sich in der Coronakrise von Wissenschaft leiten, skeptisch. Kehlmann sagt: "Als Gesellschaft treffen wir doch ständig, welche Maßnahmen wir überhaupt für diskutabel halten. Es ist unbestritten, dassan Covid-19 sterben als Frauen. Man würde die Pandemie schneller besiegen, wenn man erst die Männer, dann die Frauen in jeder Altersgruppe impfen würde. Aus nachvollziehbaren gesellschaftlichen Gründen wird das in keinem demokratischen Land." Und für Juli Zeh ist Wissenschaft oft nur eine Schutzbehauptung: "Die Politik ist, das geht schon lange so. Sie arbeitet im Absicherungsmodus. Das zeigt sich in der, die uns ausbremst - bloß keinen Fehler machen, alles kleinteilig regeln! Aber es zeigt sich auch darin, politische Entscheidungen als wissenschaftliche Zwangsläufigkeiten zu präsentieren. Letzteres ist enorm problematisch."In der schlägt die Philosophinvor, durch Corona-einen "Ausgleich zwischen einemund einem Populismus zu finden, der sich selbst zur Stimme des Volkes und die Medien zum Sprachrohr des Kanzleramts erklärt. Beide haben in den unterschiedlichen Phasen der Corona-Krise immer aufs Neue die Grundlagen unserer liberalen.", eine Kritikerin "alternativer" Medizin, fordert beiviel mehrzu Corona. Die Coronaskepsis verortet sie inzwischen vor allem rechts, aber nicht nur: "Hierzulande ist dieein sehr prominenter Zweig der Wissenschaftsleugnung - des hartnäckigen Bestreitens längst unbestreitbarer wissenschaftlicher Evidenz oder des 'denialism', wie man in den USA sagt. Die Szene schert sich nicht darum, dass ein überwältigender wissenschaftlicher Konsens Homöopathie als spezifisch unwirksame Scheintherapie einstuft, die in der medizinischen Versorgungspraxis eines öffentlichen Gesundheitswesens nichts verloren hat."Andrea Dernbach fürchtet im, dass Beamtinnen künftigtragen dürfen. "In aller Stille" sei das Bundesgesetz "zur Regelung desund Beamten" erlassen worden - mit dem Ziel, "dass Polizisten oder Richterinnen nicht zum Beispielverfassungsfeindlichen Inhalts tragen und womöglich sogar zeigen. Doch das federführende Bundesinnenministerium hielt die Gelegenheit offenbar für günstig, das alte Projekt weiterzutreiben und gleich auch 'von Staatsdienerinnen und -dienern in den Entwurf zu schreiben. Im Text geht es auch umsund die, in der GroKo schwört man, das sei - nach acht Ländergesetzen -bundesweit, und es sei ja auch klargestellt, dass Religiöses nur verboten sei, wenn es 'objektiv' neutrale Amtsführung gefährde." Aber das besänftigt Dernbachs Zorn nicht. Die "Anti-Kopftuch-Front" habe dazu gelernt: "Heute anerkennt man die Religionsfreiheit im Grundgesetz, erwähnt die Urteile und führt die, ohne Plenardebatte, unter einer Flagge, unter der sich alle sammeln können. Geht doch um Nazi-Tattoos, wer wollte dagegen sein?"Es ist überhaupt nicht rassistisch zu benennen, dasshäufiger von Corona betroffen sind, sagt die CDU-Politikerinim Gespräch mit Reiner Burger von der: "Wir müssen das Phänomen imsehen. In sozial schwachen Gegenden leben mehr Menschen auf beengtem Raum. Viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte arbeiten zudem in der Industrie oder in der Pflege, als Reinigungskraft, als Kassiererin, sie können sich nicht ins Homeoffice zurückziehen. Die Einwanderungsgeschichte ist also nicht der entscheidende Faktor, vielmehr geht es vor allem um die."Derhat vier Autoren auf Unsere Resümees ) - mit der Frage, wer genau hinter der ihrer Ansicht nach "perfiden" Aktion steht. Es sind neben dem Filmproduzentendie (Tatort-)Regisseureund, die im eigenen (Tatort-)Umfeld "rekrutierten", so der. Katzmarcyk sei durch Querdenker-Sprüche aufgefallen, Bohn und Brüggemann wollten sich gegenüber demnicht äußern. Aber gerade Brüggemann gerate immer wieder in die Nähe der Querdenker, so die vier in ihrer kilometerlangen Recherche: "Bis vor kurzem fand sich auf Soundcloud noch ein Song mit den Zeilen ', steckt euch eure Maskenpflicht in den Arsch …'- inzwischen ist er gelöscht. Das Stück stammt von Brüggemann, der unter dem Pseudonym Noisy Nancy produziert."