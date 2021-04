In der Schweiz schlagen die Wellen hoch, nachdem sich der 86-jährigen Schriftsteller zu der Äußerung hat hinreißen lassen, die, die Menschen nach einem falschen Wort abschreibe, sei "im Grunde". In der hält Manuel Müller das schon für recht unbedacht, nimmt den mittlerweile zerknirschten Muschg aber auch in Schutz: "Der Schriftsteller kritisiert, das darin zum Ausdruck komme, dem Gegenüber nicht mehr zuzuhören, es stillstellen zu wollen. 'Man stempelt Leute ab, und von da an kommen sie als Gesprächspartner nicht mehr infrage.' Der Andere erscheine so nur noch als Feind, schreibt er in einer Stellungnahme. Richtig ist, dass das Phänomen der Cancel-Culture nachverlangt. Mit Dämonisierung ist jedoch niemandem geholfen. Vor allem aber: Der Vergleich von Cancel-Culture und Auschwitz bleibt ein krasser Missgriff." Auf Vox lästert , einst einflussreicher Manager der Demokraten in Washington, über Wokeness, Cancel Culture und akademischen Jargon.Haben wir schon automatisch recht, weil die anderen so komplett daneben liegen? In der begutachtet Georg Diez den Schaden, den Corona bisher angerichtet hat: die vernichteten Existenzen einerseits, die brutalen Debatten andererseits: "Menschen brechen. Und das erzeugt scheinbar irrationale Reaktionen. Es erzeugt eine Wut, die sich ihr Gegenüber sucht. Es erzeugt ein toxisches gesellschaftliches Klima, wenn das alles im Schema von Freund und Feind gesehen wird... Der Punkt ist:. Wenn der Schock nachlässt und damit die Anspannung, die bislang verhindert hat, dass dasdeutlich wird, dann wird sich das alles wiederholen, tausendfach, hunderttausendfach. Und ich frage mich: Sind wir dafür bereit? Haben wir die Zeit, die Aufmerksamkeit, haben wir die Strukturen und die Ressourcen, um diesen gesellschaftlichen Totalschaden erst einmal zu sehen, wahrzunehmen, anzunehmen - und dann miteinander ins Gespräch kommen über das, was da passiert ist."