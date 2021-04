Die prachtvolle renovierte Neue Nationalgalerie. Foto: BBR / Thomas Bruns





Eastern Blocks, dokumentiert von Zupagrafika

Heute werden die Schlüssel zurübergeben! Aber die Journalisten durften schon mal einen Rundgang machen. Das Ergebnis versöhnt sie fast mit dem notorisch unfähigen Berlin: "Zum zweiten Mal ist einentstanden. Jetzt hat man den Eindruck, die große Halle wirke noch lichter,, während die Ausstellungsräume im Untergeschoss mit ihrem Teppichboden großzügiger erscheinen als je zuvor. Nach all den Museumskrächen und Pannen der letzten Zeit fühlt sich der Besuch in dieser Leere und Stille wie eine Erholung an, wie die Rückkehr in einer klarere Zukunft", freut sich Rüdiger Schaper im. Die Neue Nationalgalerie ist die "letzte wahre Erscheinung dieser Idee eines, in dem das Glas eigentlich gar nichts tut und trotzdem die Hauptrolle spielt", schreibt Sabine Fischer in einem sehr schönen Text in derüber die Entstehung des Museums undGroßes Lob gibt's in derfür die Renovierungskunst von, mit dem sich Niklas Maak unterhalten hat: Chipperfield ging "an die Sanierung des Baus, wie man an eine barocke Kirche herangeht: Er ließ, die so zu großen Teilen heute gar nicht mehr hergestellt werden, herausnehmen, überarbeiten und wieder einbauen, an der Stahlkonstruktion allein wurdensaniert,undabgenommen und gereinigt,verbaut. So wirkt der Bau jetzt auf eine gelungene Art wie neu - und doch wie von 1968." Dass er gar nicht so hochtechnologisch war, wie er aussieht, verrät der Architekt in einem Interview mit dem: Es war "für uns erstaunlich zu entdecken, wie viel immer nochwar. Einzelne Holzteile waren mit Draht zusammengefügt, auf den Balken entdeckten wir mit dem Bleistift notierte Instruktionen." Ein weiteres Interview mit Chipperfield gibt es in der. Niklaus Bernau schreibt in der





In derstellt Kevin Hanschke das polnisch-spanische Duovor. Die beiden dokumentieren das, zuletzt mit einem Bildband über die sowjetischen "Monotowns", mit dem Sammelband "Eastern Blocks" zu Plattenbautypen und mit einem Bastelset zu sibirischen Architekturentwürfen entwickelt. Mit ihren Plakatgrafiken sind sie in verschiedenen Ländern ausgezeichnet worden, unter anderem bei der internationalen Posterbiennale in Warschau. "Sobecka und Navarro erzählen begeistert davon, dass es ihnen vorrangig um den Erhalt der Gebäude und die Dokumentation des sowjetischen Architekturerbes gehe: 'Viele dieser Strukturen reflektieren die. Mit Zupagrafika wollen wir dazu beitragen, die architektonische Geschichte und Identität der mittel- und osteuropäischen Staaten und deren Utopien ins kollektive Gedächtnis zu holen', berichtet Sobecka."Weitere Artikel: Im freut sich Katharina Rustler, dass in Wien die brutalistische Wotrubakirche wieder zugänglich ist, deren Entstehungsgeschichte sie erzählt. In derwütet Dankwart Guratzsch mal wieder ganzseitig gegen die